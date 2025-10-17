En marcha una nueva edición de la Gala del Deporte de Cangas de Onís: estas son las categorías premiadas

El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís ya se encuentra preparando la próxima edición de la Gala del Deporte, que se celebrará el 16 de enero del próximo año 2026. Se sabe también el lugar elegido para la cita, que volverá a celebrarse en el Aula del Reino de Asturias, localizada en el barrio de Cangas de Arriba.

Las candidaturas se podrán presentar hasta el 27 de noviembre del presente ejercicio, a través del correo electrónico directordeportes@cangasdeonis.com o en un sobre que se debe depositar en la recepción del Pabellón Municipal de Deportes. Con cada candidato propuesto se deberán entregar también dos fotos para que se proyecten en un audiovisual, durante el acto de entrega de premios, en caso de que la propuesta realizada sea validada por el Tribunal.

Habrá un premio de reconocimiento a los Mejores Deportistas del Año (de todas las categorías). A este premio, señala el Patronato, pueden optar "todos los deportistas en activo (de todas las categorías) que lleven a cabo su actividad en clubes legalmente constituidos de nuestro concejo (o que vivan en él, aunque compitan en entidades de otros municipios), y que hayan competido (o realizado su actividad deportiva) durante el presente año 2025".

También está previsto el Reconocimiento al Patrocinador o Colaborador (reconocimiento a todos los propuestos por los clubes o entidades deportivas, máximo 2 propuestas), así como el Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva (premio único) y a la Promoción y los Valores del Deporte.

El Tribunal estará compuesto por el presidente de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís, que es el Alcalde cangués, también todos los representantes del Consejo de Gerencia, un representante de la prensa local y otro de los clubes deportivos en la Junta Rectora del Patronato.