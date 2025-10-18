La localidad asturiana que hoy te las da con queso (y también es dulce)

Las IV Jornadas del Queso y de la Miel arrancaron ayer, viernes, en Cangas de Onís, y se prolongarán hasta el próximo 26 de octubre. En la actual edición participan dieciséis establecimientos hosteleros de la zona: Balbona Picos de Europa, Cuarentagrados, El Molín de la Pedrera, La Casa Nueva, La Cueva, La Guarnicionería, La Marivuelta, La Parolaccia, La Peskatería, La Pinza, La Taberna Asturcelta, La Venta de Soto, Los Arcos, Merendero de Covadonga, Sidrería Zmoly y el Parador de Turismo Monasterio de San Pedro de Villanueva. Todos ellos aportan curiosas creaciones grastronómicas en forma de originales pinchos, basados en los productos locales, especialmente los que dan nombre a esta anual celebración gastronómica del otoño en la comarca.