La localidad asturiana que hoy te las da con queso (y también es dulce)
Las IV Jornadas del Queso y de la Miel arrancaron ayer, viernes, en Cangas de Onís, y se prolongarán hasta el próximo 26 de octubre. En la actual edición participan dieciséis establecimientos hosteleros de la zona: Balbona Picos de Europa, Cuarentagrados, El Molín de la Pedrera, La Casa Nueva, La Cueva, La Guarnicionería, La Marivuelta, La Parolaccia, La Peskatería, La Pinza, La Taberna Asturcelta, La Venta de Soto, Los Arcos, Merendero de Covadonga, Sidrería Zmoly y el Parador de Turismo Monasterio de San Pedro de Villanueva. Todos ellos aportan curiosas creaciones grastronómicas en forma de originales pinchos, basados en los productos locales, especialmente los que dan nombre a esta anual celebración gastronómica del otoño en la comarca.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros