Arkano y la OCAS hermanan rap, clásica y territorio en Ponga

La improbable reunión del rapero Arkano (muy popular por sus apariciones en un par de "realities") y la Orquesta de Cámara Solidaria de Asturias (OCAS) culminó ayer con una improvisación freestyle mientras los músicos interpretaban un mambo, en el bis que pidió el público asistente al concierto en la Casa de Cultura de San Juan de Beleño, en Ponga.

La aventura de Arkano y la OCAS que se remataba con este concierto y que hoy repetirán en Carreña de Cabrales (seis de la tarde, entrada libre, plaza del ayuntamiento) es el resultado del proyecto "Sonidos del tiempo". La iniciativa parte de la Fundación Caja Rural de Asturias y pretende utilizar la música como herramienta de cohesión social y dinamización cultural en las zonas rurales. Se organizaron cuatro talleres itinerantes en Ponga, Parres, Onís y Cabrales, en los que participaron una treintenta de personas con voluntad intergeneracional, desde niños hasta ancianos. Esos grupos trabajaron en canto coral con el grupo Voces Blancas del Nalón, en danza y bailes de salón con María Larroza, en construcción de instrumentos con Gonzalo García Carro y en producción musical con Ferla Megía.

Todo ese trabajo se incluyó en estos conciertos finales a los que se ha sumado Arkano. Del rapero la OCAS orquestó dos composiciones, "La flor del Kaos" y "Clara Peters". Además, prepararon dos bases libres sobre las que pudo desplegar su técnica de freestyler.

El resto del concierto fue incorporando al coro procedente de los talleres de voz o los instrumentos construidos en las últimas semanas. La traca final, el fin de fiesta, lo puso un mambo interpretado por la OCAS en el que, al volver a sonar a petición del público, Arkano no pudo evitar unirse y rematar la velada con rap para orquesta sinfónica.