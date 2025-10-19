Olas de tres metros rompiendo en la orilla: así fue la gesta del riosellano Bouzán en el Mundial de kayak de mar, en Durban (Sudáfrica)

"Veníamos terceros, con más de 1 minuto sobre los cuartos, y volcamos en la llegada. Olas de 3 metros rompiendo ya a 200 metros de la orilla. Más de 20 surfski rotos a la mitad. Nosotros estuvimos más de 1 minuto nadando y cuando conseguimos volver a subir nos pasaron los que venían cuartos, justo entrando en meta. Así es el deporte". Así resume el riosellano Walter Bouzán lo acontecido este sábado, en la modalidad SS-2, categoría senior mixta, del Campeonato del Mundo de kayak de mar, en Durban (Sudáfrica). Logró un cuarto puesto junto a su compañera, la gerundense Judit Vergés.

La medalla de oro en esa primera jornada de la gran cita mundialista del surfski o kayak de mar fue para la pareja sudafricana compuesta por Matthew Fenn y Saskia Hockly, tras completar el trazado en un tiempo de 1 hora 51 minutos y 16 segundos; en tanto en metal de plata iría a parar a manos de la tripulación gala formada por Thaïs Delrieux y Hector Henot (1.53.34). La presea de bronce la cosecharían los igualmente sudafricanos Jenna Nisbet y Hamish Lovemore (1.56.56). Por su parte, a causa del vuelco, Bouzán y Vergés cruzaron la meta con un registro de 1.57.08.

Este domingo será el turno para la modalidad SS-1, en cuya categoría senior masculina competirán el riosellano Walter Bouzán Sánchez (Piragüismo El Sella) y Jorge Vila del Rosario (Club Amigos de Piragüismo de Canarias), ambos veteranos en estas competiciones y que el pasado año finalizaron octavo y decimotercero, respectivamente, en el Mundial que se disputó en Madeira. Eso sí, los grandes favoritos al triunfo son el australiano Cory Hill, campeón en 2023 en Perth, y el alemán Gordan Hartbrecht que fue el campeón del pasado curso, sin descartar al sudafricano Hank McGregor, subcampeón en el 2023 y tercero en 2024.