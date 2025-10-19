Olas de tres metros rompiendo en la orilla: así fue la gesta del riosellano Bouzán en el Mundial de kayak de mar, en Durban (Sudáfrica)
El infortunio se cebó con el barco español, donde el de Ribadesella compitió junto a Judit Vergés, al volcar a escasos metros de la meta
"Veníamos terceros, con más de 1 minuto sobre los cuartos, y volcamos en la llegada. Olas de 3 metros rompiendo ya a 200 metros de la orilla. Más de 20 surfski rotos a la mitad. Nosotros estuvimos más de 1 minuto nadando y cuando conseguimos volver a subir nos pasaron los que venían cuartos, justo entrando en meta. Así es el deporte". Así resume el riosellano Walter Bouzán lo acontecido este sábado, en la modalidad SS-2, categoría senior mixta, del Campeonato del Mundo de kayak de mar, en Durban (Sudáfrica). Logró un cuarto puesto junto a su compañera, la gerundense Judit Vergés.
La medalla de oro en esa primera jornada de la gran cita mundialista del surfski o kayak de mar fue para la pareja sudafricana compuesta por Matthew Fenn y Saskia Hockly, tras completar el trazado en un tiempo de 1 hora 51 minutos y 16 segundos; en tanto en metal de plata iría a parar a manos de la tripulación gala formada por Thaïs Delrieux y Hector Henot (1.53.34). La presea de bronce la cosecharían los igualmente sudafricanos Jenna Nisbet y Hamish Lovemore (1.56.56). Por su parte, a causa del vuelco, Bouzán y Vergés cruzaron la meta con un registro de 1.57.08.
Este domingo será el turno para la modalidad SS-1, en cuya categoría senior masculina competirán el riosellano Walter Bouzán Sánchez (Piragüismo El Sella) y Jorge Vila del Rosario (Club Amigos de Piragüismo de Canarias), ambos veteranos en estas competiciones y que el pasado año finalizaron octavo y decimotercero, respectivamente, en el Mundial que se disputó en Madeira. Eso sí, los grandes favoritos al triunfo son el australiano Cory Hill, campeón en 2023 en Perth, y el alemán Gordan Hartbrecht que fue el campeón del pasado curso, sin descartar al sudafricano Hank McGregor, subcampeón en el 2023 y tercero en 2024.
