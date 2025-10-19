Una reliquia del Descenso del Sella en la Feria de Antigüedades de Cangas de Onís

Cosas del destino. La quinta edición de la Feria de Antigüedades y del Coleccionismo de Cangas de Onís se clausuró este domingo, tras un fin de semana de buena afluencia, especialmente por parte de los coleccionistas, que aprovecharon la cita para acercarse a la capital canguesa. Entre las anécdotas registradas cabe destacar la protagonizada por el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, Juan Manuel Feliz Granda, acompañado por el riosellano, afincado en Cangas de Onís, Carlos Tejo, ex directivo del citado CODIS, quienes se percataron de una auténtica reliquia del Descenso del Sella, en modo cartel.

En unos de los puestos de venta encontraron un cartel del Descenso impreso en el año 1965, hace justo seis décadas. Lo adquirieron y pasará a formar parte de la colección que atesora la Fiesta de las Piraguas de Asturias.

"Aquel año, en 1965, fue la primera vez que participé en categoría senior K-1. Quedé segundo español", rememoró este domingo Feliz Granda tras adquirir en histórico cartel en la susodicha Feria de Antigüedades. La próxima edición del Descenso Internacional del Sella, que será la octogésima octava, tendrá lugar el segundo sábado del mes de agosto, curiosamente el día 8, del año 2026.