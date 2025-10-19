Así fue el rescate en plena madrugada de dos montañeros perdidos en una ruta por Amieva

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rescató ilesos a dos montañeros que se desorientaron haciendo una ruta de montaña en Amieva. El 112 Asturias recibió aviso poco después de la medianoche de este sábado. En la llamada se indicaba que los dos montañeros estaban cansados y no sabían continuar.

Los afectados enviaron sus coordenadas a la sala del 112 Asturias e indicaron que tenían ropa de abrigo. El equipo de rescate llegó hasta los afectados, que estaban en una zona de difícil acceso, a las 4.28 horas de este domingo.

Una vez juntos, se inició el regreso, por la senda del Arcediano, hasta el lugar donde tenían su coche, en el collado de Angón. Ambos senderistas se encontraban ilesos, pero muy agotados. El equipo de rescate los dejó en su vehículo a las siete y media de la mañana. Fueron informados de este rescate tanto la Guardia Civil como el SAMU.