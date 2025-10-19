El riosellano Walter Bouzán, decimoctavo, en SS-1, en el Mundial de surfski, en Durban (Sudáfrica)
El de Ribadesella quedó quinto clasificado en su categoría de edad
El Campeonato del Mundo de kayak de mar se clausuró este domingo, en Durban (Sudáfrica), donde el palista riosellano finalizó decimoctavo en la modalidad SS-1, tras completar el trazado en 2 horas 14 minutos y 04 segundos, además de quedar quinto clasificado en su respectiva categoría máster, en el grupo de edad de 45 a 49 años. El título lo conquistó el australiano Cory Hill (2.05.22), subcampeón en 2024 y campeón de la especialidad en los años 2015, 2017 y 2023.
Por su parte, en mujeres, se alzó con el dorado metal en ese Mundial de surski, igualmente en la modalidad SS-1, la sudafricana Kira Bester, con un registro de 2 horas 22 minutos y 46 segundos, que ostenta en su palmarés sendos títulos de campeona del Mundo de surski en categoría sub-23 (2024 y 2023). La medalla de plata fue para Daniela Richards (Nueva Zelanda) y el bronce recayó en la británica Rosi Edwards. La mejor de la delegación española fue Judit Vergés, quinta en la general y tercera en su respectiva categoría (2.29.11).
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea