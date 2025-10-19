El riosellano Walter Bouzán, decimoctavo, en SS-1, en el Mundial de surfski, en Durban (Sudáfrica)

El Campeonato del Mundo de kayak de mar se clausuró este domingo, en Durban (Sudáfrica), donde el palista riosellano finalizó decimoctavo en la modalidad SS-1, tras completar el trazado en 2 horas 14 minutos y 04 segundos, además de quedar quinto clasificado en su respectiva categoría máster, en el grupo de edad de 45 a 49 años. El título lo conquistó el australiano Cory Hill (2.05.22), subcampeón en 2024 y campeón de la especialidad en los años 2015, 2017 y 2023.

Por su parte, en mujeres, se alzó con el dorado metal en ese Mundial de surski, igualmente en la modalidad SS-1, la sudafricana Kira Bester, con un registro de 2 horas 22 minutos y 46 segundos, que ostenta en su palmarés sendos títulos de campeona del Mundo de surski en categoría sub-23 (2024 y 2023). La medalla de plata fue para Daniela Richards (Nueva Zelanda) y el bronce recayó en la británica Rosi Edwards. La mejor de la delegación española fue Judit Vergés, quinta en la general y tercera en su respectiva categoría (2.29.11).