Rosa Palo se suma al Día Mundial contra el cáncer de mama con la venta de su calendario

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada que busca concienciar sobre la importancia de la detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de quienes padecen esta enfermedad. Y el colectivo Rosa Palo, con sede en Cangas de Onís, instaló en la calle San Pelayo, en pleno corazón cangués, un stand para la venta del calendario solidario de 2026, cuya recaudación será destinado a la investigación contra la susodicha afección.

A nivel global, "el cáncer de mama sigue siendo el más común entre las mujeres, pero no afecta solo a ellas. También puede presentarse en hombres, aunque en una proporción mucho menor. Por cada 100 mujeres diagnosticadas, un hombre desarrollará cáncer de mama. Los hombres, al no estar tan informados sobre esta enfermedad, tienden a ser diagnosticados en etapas más avanzadas, lo que subraya la importancia de sensibilizar a toda la población sobre los síntomas".