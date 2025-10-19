Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas horas para visitar la Feria de antigüedades y coleccionismo de Cangas de Onís

Este domingo, la cita, con expositores de diferentes puntos del país, se podrá visitar en horario de 10:00 a 15:00 horas

En imágenes: la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo, de Cangas de Onís

En imágenes: la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo, de Cangas de Onís

Ver galería

En imágenes: la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo, de Cangas de Onís / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La amplia carpa ubicada en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial de Cangas de Onís, alberga desde ayer sábado hasta este domingo la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo. A la cita que concurren expositores procedentes de diversos puntos del país con todo tipo de antigüedades y piezas de coleccionismo. En la jornada de este domingo el horario de apertura será de 10:00 a 15:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents