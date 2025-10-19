Últimas horas para visitar la Feria de antigüedades y coleccionismo de Cangas de Onís
Este domingo, la cita, con expositores de diferentes puntos del país, se podrá visitar en horario de 10:00 a 15:00 horas
La amplia carpa ubicada en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial de Cangas de Onís, alberga desde ayer sábado hasta este domingo la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo. A la cita que concurren expositores procedentes de diversos puntos del país con todo tipo de antigüedades y piezas de coleccionismo. En la jornada de este domingo el horario de apertura será de 10:00 a 15:00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Una demanda presentada desde Asturias obliga a anular hasta seis cláusulas abusivas de las aerolíneas low-cost, entre ellas Volotea
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)