Últimas horas para visitar la Feria de antigüedades y coleccionismo de Cangas de Onís

La amplia carpa ubicada en la céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial de Cangas de Onís, alberga desde ayer sábado hasta este domingo la quinta edición de la Feria de antigüedades y coleccionismo. A la cita que concurren expositores procedentes de diversos puntos del país con todo tipo de antigüedades y piezas de coleccionismo. En la jornada de este domingo el horario de apertura será de 10:00 a 15:00 horas.