Las familias protestan en el colegio de Colombres por la falta de recursos: "Sin educación pública rural no hay futuro"

Decenas de familias se concentraron días atrás a las puertas del colegio público de Colombres, en el concejo de Ribadedeva, para exigir una solución urgente ante lo que denuncian como un grave déficit de recursos humanos y materiales en el centro. La movilización evidenció el malestar creciente de la comunidad educativa, que denuncia una situación que afecta directamente a la calidad de la enseñanza rural.

La concentración, respaldada por CCOO del Oriente de Asturias, pone sobre la mesa varios problemas estructurales: agrupamientos forzados, falta de personal especializado, recortes en apoyos y ausencia de transporte escolar. En un comunicado, el sindicato expresó "todo su apoyo" a las familias y a la comunidad educativa de Colombres y llamó a implicarse para "luchar por una educación pública, inclusiva y de calidad".

Uno de los problemas más señalados está en la etapa de infantil, donde denuncian que, tras perderse un aula, se han visto obligados a dividir el grupo de cuatro años en dos, sin el personal necesario: "En Infantil estamos desbordados. No hay recursos", puntualizó María Cabo, portavoz de las familias: "Solo hay dos tutoras y no da para atender a los grupos. Cuando una se queda de baja, mandan profesorado de guardia que ni siquiera tiene perfil de Infantil, porque directamente no lo hay".

También en Primaria la situación es preocupante. Por primera vez, los cursos de primero y segundo se han agrupado en un único aula con 18 niños entre los cuales hay tres con necesidades educativas especiales: "Les pedimos que desdoblen en las asignaturas troncales para que esos niños estén bien atendidos, los que tienen necesidades y los que no. La profesora hace lo que puede, pero no se está llegando", explicó Cabo.

Pancartas por una educación pública de calidad en el medio rural, en Colombres / R. J. Q.

Desde el AMPA y el sindicato coinciden en que el centro no cuenta con recursos suficientes para atender al alumnado con necesidades educativas especiales: "Es un despropósito", afirman. Las familias ya han presentado alegaciones desde el inicio del curso sin resultados: "Nos han atendido siempre, pero a día de hoy, y en la fecha que estamos, seguimos igual", resume Cabo, que asegura haber trasladado estas reclamaciones a la Consejería de Educación.

A las carencias en personal y atención se suma la problemática del transporte escolar. Hay estudiantes de la ESO que residen en Peñamellera Baja y actualmente no disponen de ruta de autobús, lo que obliga a las familias a gestionar el traslado por su cuenta: "Hicimos un escrito y lo enviamos a la Consejería y al Consorcio de Transportes, y ni siquiera ha contestado", lamenta la representante.

Las familias exigen medidas concretas y urgentes, como la incorporación de un profesional con perfil de infantil a jornada completa, refuerzo educativo en Primaria y una solución inmediata al transporte escolar. "Nos llenamos la boca con el cole rural y luego...", añade Cabo con frustración: "Nos dicen que no dan los números, pero los niños son más que números".

Durante la movilización de ayer, se leyó un manifiesto en nombre de las familias del centro, en el que se denunció el abandono institucional y se defendió el papel central del colegio en la vida del concejo: "El CPEB de Colombres no es solo un edificio. Es el corazón de este pueblo, donde se construye el futuro del oriente asturiano", afirmaron. En el texto, se insistió en que no piden nada extraordinario y exigieron a la Consejería que dote al centro de los recursos necesarios con un llamamiento a la unidad y la participación de toda la comunidad: "Porque sin educación pública rural no hay futuro".