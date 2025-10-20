El piragüista Pedro Vázquez Llenín, pregonero del Certamen de la Castaña, en Arriondas: "Es un honor para mí"

El piragüista internacional Pedro Vázquez Llenín (Jaire Aventura-Los Rápidos) ha sido designado como pregonero de la XXXIV edición del Certamen del Castaña y Productos de la Huerta, cuyos actos arrancarán el próximo 1 de noviembre, en Arriondas. Vigente campeón de España de la especialidad de maratón, además de tercero en el Descenso Internacional del Sella, así como séptimo en el Mundial de maratón -junto al sotobarqueño Javi López-, el laureado deportista de Parres se siente "agradecido al Ayuntamiento y a los organizadores por pensar en mí para dar ese pregón".

Asimismo, se desarrollará un amplio programa de actos con actividades culturales, infantiles, concurso de Preba de la Sidra y de Escanciadores, amagüestu y talleres gastronómicos. El sábado, 8 de noviembre, y el domingo, día 9, estará abierto el recinto para todos los expositores que participarán en las distintas secciones: Castaña, Huerta, Agricultura Ecológica, Agroalimentacion y Artesanía. Dentro de la programación se procederá a la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar de Parres y el homenaje a los Paisanos del Año.

Por su parte, "la hostelería ofrecerá al público desde el día 3 al 7 de noviembre los famosos pinchos de la Castaña", según desveló en el acto de presentación del Certamen, hace unos días, en la Casa Consistorial de Betanzos, el alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo.