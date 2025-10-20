Quince alumnos aprenden a Ribadesella las claves para emprender en el medio rural
"La mayoría de los participantes se encuentran entre los 30 y los 45 años de edad, y tienen intención de desarrollar proyectos empresariales diversos", señala la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio estrenó este lunes en Ribadesella el Plan de Apoyo al Emprendimiento Rural, una iniciativa posible gracias a un convenio con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y de la que se benefician quince personas del Oriente asturiano.
La entidad cameral subraya el éxito de la propuesta, ya que recibieron la candidatura de cuarenta aspirantes, si bien finalmente hubo que seleccionar a quince personas. "Los participantes del curso de formación que echa a andar en la Casa de Cultura de Ribadesella se encuentran en situación de desempleo, y provienen de distintos puntos del oriente de Asturias, desde Porrúa y Poo hasta Mones; abarcando los concejos de: Llanes, Onís, Parres y Piloña, además de Ribadesella", señala la Cámara.
La actividad busca, entre otras cuestiones, "dinamizar el medio rural" y por eso se ha concedido una beca de quince euros diarios a cada alumno para facilitar su desplazamiento. "La mayoría se encuentran entre los 30 y los 45 años de edad, y tienen intención de desarrollar proyectos empresariales diversos; como negocios de consultoría técnica, marketing digital, centro entrenamiento personalizado, centro sanitario, bar-tienda, quiromasaje, mediación o consultoría de Recursos Humanos, entre otros ejemplos", añaden.
La formación que se imparte "es totalmente gratuita, está financiada por el Principado de Asturias, y se dará en formato presencial, combinando sesiones grupales con tutorías individualizadas". A lo largo del programa, añade la Cámara, los alumnos "adquirirán formación en áreas clave, como creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, plan de negocio y empleabilidad".
Está previsto que los participantes reciban "asesoramiento personalizado y acompañamiento experto para analizar y desarrollar su idea de negocio orientada al entorno rural" y, al finalizar, "todos los participantes dispondrán de su propio Plan de Viabilidad".
El convenio, con un importe de 100.000 euros, "tiene por objeto sentar las bases de colaboración entre la Cámara y el SEPEPA, para el desarrollo de un plan de apoyo al emprendimiento en zonas rurales de Asturias dentro de las actuaciones del Programa Anual de Trabajo para 2025 del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo en el Principado de Asturias".
