La ruta natural que te hace sentir como en el mundo de 'El Señor de los anillos', pero sin salir de Asturias: un relajante recorrido con el sonido del agua de fondo

La trilogía cinematográfica de 'El señor de los anillos' es mucho más que una saga de acción y fantasía. Sus personajes su música y sus paisajes quedan guardados para siempre en la retina gracias a un cuidado cariño de cada detalle.

¿Quién no ha soñado poder correr como Aragorn Legolas o gimli por bosques y caminos atravesados por ríos? Pese a que la mayor parte del film fue rodado en Nueva Zelada, Asturias cuenta con un sinfín de rutas donde el contacto con una natrualeza ajena a lo urbano es el auténtico protagonista. En el oriente asturiano podemos acceder a una de las gargantas geográficas más bonitas de nuestra región y, más aún, en verano. Se trata de la garganta del río Casaño que, para recorrerla, tendremos que viajar hasta el concejo de Cabrales.

Esta ruta emoieza en el pueblo de La Molina, un lugar al que está terminantemente prohibido acceder en coche y, por lo tanto, aparcar. Entonces, para poder estacionar nuestro vehículo, hay habilitado un aparcamiento en una curva justo antes de llegar al pueblo. Ya desde allí empezarmos a caminar hasta el pequeño pueblo, el cual es precioso y se encuentra resguardado entre las montañas de los Picos de Europa.

La ruta comienza por una pista ancha, la cual comenzaremos a caminar para seguir nuestro recorrido marcado. En el primer cruce, aunque la belleza del camino de la izquierda nos incite, tendremos que ir por la derecha. Sin embargo, antes de continuar, podemos asomarnos al fantástico puente de piedra que va de un lado a otro del río Casaño, desde el cual podremos ver el increíble caudal.

Seguimos nuestro camino a la vera del río, donde podemos encontrar incluso una pequeña "playa" y observar la transparencia del agua. El río Casaño es uno de los ríos con más agua cristalina en Asturias, por lo que nos podremos deleitar con su belleza a lo largo del recorrido.

Además, podremos ver antiguas corras, que son muros de piedra que se utilizaban para rodear los castaños y otros árboles para proteger los frutos que caían de los animales salvajes.

Finalmente, cruzaremos el puente y giramos a la izquierda, pasando por unas cabañas. Pronto acabaremos la ruta, pero de camino encontraremos pequeños puntos con mucha profundidad donde poder darse un baño refrescante.

Detalles de la ruta

Distancia: 12,6 km

Desnivel: 234 m

Dificultad: moderada