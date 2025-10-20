Seis preseas para los palistas españoles en el Mundial de surfski, en Durban (Sudáfrica)

Un total de seis medallas, además del segundo puesto en la Copa de Naciones, fue el balance cosechado por la representación de España -entre ellos el riosellano Walter Bouzán Sánchez, del Club Piragüismo El Sella-, en el Campeonato del Mundo de surfski, disputado este último fin de semana en aguas de Durban, solo por detrás del potente equipo de Sudáfrica, anfitrión y actual campeón mundial por países.

Este año, el equipo de España visitaba las aguas donde nació el surfski, enfrentándose a un escenario histórico y a unas condiciones tan exigentes como espectaculares, con olas que alcanzaron los 3 metros. A pesar del desafío, el equipo nacional ofreció una actuación sobresaliente en una competición marcada por la alta participación, con más de 500 embarcaciones individuales (SS-1) y más de 200 dobles (SS-2), de las cuales más de treinta acabaron dañadas por la fuerza del mar —ninguna de ellas española—, reflejo de la preparación y solidez técnica del grupo.

La gerundense Judit Vergés volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del kayak de mar internacional. La palista firmó una extraordinaria quinta posición en la categoría Open femenina, el mejor resultado de la historia del piragüismo español en un Mundial absoluto. En una regata durísima, de 34 kilómetros de recorrido y condiciones oceánicas extremas, Vergés mantuvo un ritmo constante y una lectura impecable del mar, consolidándose entre las mejores del mundo.

En la prueba individual SS-1, disputada sobre un recorrido de 35 kilómetros, brilló con fuerza la cantera española. Andrea Jiménez (Club Náutico Villajoyosa) se proclamó campeona del mundo júnior, mientras que Julián St. Mary (Club Amigos del Piragüismo) consiguió un valioso metal de bronce en la misma categoría, confirmando el relevo generacional de un equipo que sigue creciendo año tras año.

También en la modalidad doble mixta (SS-2), España volvió a subir al podio. En categoría sub-23, la pareja formada por Sara Mengual y Pablo St. Mary conquistó la medalla de plata, mientras que Ariadne Giménez y Pau Sánchez se colgaron el bronce júnior mixto, consolidando la presencia española en las posiciones de honor.

El excelente rendimiento del conjunto nacional, unido al esfuerzo, la entrega y la cohesión de todos sus deportistas, permitió a España revalidar su posición en la élite mundial y confirmar su papel como una de las potencias emergentes del kayak de mar.