Estos son los planes económicos del Ayuntamiento de Cangas de Onís (y serán del agrado de los vecinos)

El equipo de gobierno de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, destinará 236.250 euros del remanente de tesorería a la amortización de deuda, reduciendo así la carga financiera futura y fortaleciendo la estabilidad económica del Ayuntamiento.

La decisión adoptada se ajusta "plenamente a las normas fiscales y confirma tanto el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria como la correcta aplicación del superávit conforme a la normativa vigente", según fuentes municipales. Del mismo modo, el Ayuntamiento “ha puesto en marcha una bajada de impuestos y congelación de tasas por un valor de 140.000 euros, en beneficio directo de familias, autónomos y empresas locales”, explicaron las mismas fuentes.

Las medidas se enmarcan en el plan de estabilización fiscal presentado en diciembre de 2023, un instrumento diseñado para conjugar la sostenibilidad de las finanzas municipales con políticas activas de apoyo económico y social. Con esta estrategia, el Ayuntamiento garantiza las capacidades económicas de Cangas de Onís para la próxima década, "al tiempo que impulsa una bajada de impuestos orientada a reforzar la actividad local y aliviar la presión fiscal sobre vecinos y empresas”.

Entre las medidas fiscales aprobadas para el próximo ejercicio destacan la reducción del IBI urbano del 0,83% al 0,79%; y bonificación del 100% en el Impuesto de Vehículos para coches históricos y con más de 25 años, de aplicación automática.

Asimismo, se introducen ajustes en algunas tasas para adecuarlas a la realidad del municipio: se fija una nueva tarifa de agua en alta para juntas vecinales, personas físicas y cooperativas (0,53 euros/m³), y se mantienen tarifas reducidas en instalaciones deportivas, con gratuidad para la Policía Local, Protección Civil y el Grupo de Rescate de la Guardia Civil.

Otra novedad será eliminar la ordenanza de precios públicos de las Escuelas Infantiles de primer ciclo, garantizando la gratuidad de este servicio esencial para las familias, según indican las fuentes antes citadas.

El Ayuntamiento mantiene también las bonificaciones del 60% en las tasas de agua y basura para las personas y familias con menores ingresos, "una medida consolidada que busca garantizar el acceso a los servicios básicos esenciales sin que la situación económica sea un obstáculo”.

De igual modo, se mantiene la bonificación del 100% en la licencia de pastos para ganaderos, pastores y elaboradores de queso Gamonéu, "reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el sector primario y con quienes preservan las tradiciones y el paisaje que dan identidad a Cangas de Onís”.

Estas bonificaciones “forman parte de la política social y rural del Consistorio, y se dirigen especialmente a hogares en situación de vulnerabilidad económica o con rentas bajas, así como a los profesionales del campo y la ganadería, contribuyendo a reducir la desigualdad y a fortalecer la economía local”.

El resto de tasas e impuestos municipales se mantienen sin cambios, lo que supone una congelación generalizada de la carga fiscal para 2026. “No habrá subidas en los principales tributos locales —como el IAE, el impuesto de vehículos ordinarios, la tasa de basura o las licencias urbanísticas—, de modo que las familias y empresas no verán incrementado el esfuerzo fiscal en ningún concepto”, explican fuentes del gobierno local.

Esta congelación, unida a la bajada de impuestos, al mantenimiento de bonificaciones sociales y al proceso de amortización de deuda, refleja la voluntad del equipo de gobierno de mantener unas cuentas saneadas sin recurrir a incrementos impositivos, "apostando por una gestión eficiente que permite bajar impuestos sin poner en riesgo los servicios públicos".

Con este paquete de medidas, el Ayuntamiento persigue tres grandes objetivos: aliviar la presión fiscal sobre vecinos y empresas; fomentar la actividad económica y la inversión en el concejo; y reforzar la sostenibilidad financiera mediante la reducción de deuda.

El alcalde subrayó que “lo que traemos no es un gasto nuevo ni un capricho: es simplemente usar parte de lo que tenemos ahorrado para reducir la deuda del Ayuntamiento. Igual que cualquier familia, cuando tiene un dinero guardado y una deuda pendiente, lo sensato es destinarlo a pagar lo que se debe.”

Añadió, además que "no venimos a presumir de nada. Sabemos que aún hay muchas necesidades en los pueblos y en la ciudad. Pero reducir deuda ahora nos permitirá, en el futuro, dedicar más dinero a lo que realmente importa: calles, saneamientos, servicios y apoyo a nuestros vecinos.”

Finalmente, el regidor destacó que “menos deuda hoy significa más libertad mañana. Esa es la lógica que cualquier familia entiende y que este Ayuntamiento también debe seguir. Nosotros no hacemos política de ruido, hacemos política de responsabilidad, con humildad y con la vista puesta en el bien común.”