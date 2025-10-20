Encontrar la casa de nuestros sueños no es una tarea sencilla, pero está ahí. La suerte de la que goza Asturias es se puede adquirir una vivienda ubicada cerca de la cosa, en plena montaña o a medio camino entre ambos.

Vivir en un entorno natural, con vistas a majestuosos picos, prados verdes y con la brisa marina llegando a nuestra ventana es más sencillo de lo que parece en el Principado. Sin embargo, en muchas ocasiones la oferta de vivienda no siempre se ajusta a nuestros bolsillos o la casa que nos gustas necesita algún que otro "arreglillo". es el caso de este "chalet" que podemos encontrar entre toda la oferta del portal inmobiliario tucasa.com.

Se trata de una casa en venta en el concejo de Parres que está a "reformar". "Bonita cuadra para reformar con jardín, vistas a las montañas y Picos, Parres, Asturias.A media hora de Ribadesella y de la Playa de la Espasa.

Tiene tres habitaciones, un baño, y está entre el mar y la montaña: así es el chalet "a reformar" enclave paradisiaco al lado de las montañas de la Sierra del Sueve / TUCASA.COM

En un sitio privilegiado, gran cuadra para reformar con jardín de más de 30 metros cuadrados, encima de un pueblo de montaña, con vistas panorámicas enfrente hacia las montañas al sur, Picos, Ponga y Redes, en un entorno privilegiado. Excelente orientación, y muy soleada durante todo el día.

Ofrece posibilidades para un espacio único y lleno de encanto.Conjunto de 2 cuadras, que necesita reforma integral, de dos plantas, de 12 metros de largo orientado hacia las vistas, con un jardín al fondo, con acceso para vehículo. Cuenta con unos 200 metros cuadrados, en un solar de 120 metros cuadrados, urbano, del año 1900. Una parte del tejado ha sido recientemente arreglado", explican desde el portal.

Además, por venta separada, al mismo precio de 65 mil euros podemos encontrar en el mismo pueblo, también con vistas a la montaña: una ¡casa y garaje para reformar, con terreno: "Pequeña casa con porche, de dos plantas, gran garaje y huerto. Necesita reforma integral, tiene una superficie construida de 76 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Planta principal: sala de estar, cocina, una habitación y un baño.Planta baja: almacén.En el exterior cuenta con garaje y con un pequeño huerto.Ubicación: Bonito pueblo de montaña, andando a Pueblo Astur, un hotel de lujo con bar y restaurante público, con gran terraza con vistas panorámicas a las montañas de los Picos de Europa. Situado en el corazón del oriente de Asturias, enclave paradisiaco al lado de las montañas de la Sierra del Sueve. El pueblo se encuentra a solo 10 minutos de Arriondas, y 20 minutos de Cangas de Onís, pueblos con tiendas, bares, restaurantes y supermercados. También cuenta en la zona con restaurantes con estrellas Michelin como Casa Marcial y El Corral del Indianu. Cangas de Onís, antigua capital de Asturias, tiene un mercado tradicional todos los domingos. Está bien conectado con la costa y las montañas; Playas de Espasa y La Isla, y el Parque Nacional de Picos de Europa están a menos de media hora. Las ciudades históricas de Oviedo, Avilés y Gijón están a una hora de distancia, con los aeropuertos de Ranón (Asturias) a 100 kilómetros y de Santander a 135 kilómetros. Bilbao a 2 horas y media, y Madrid a 5 horas para pasar un fin de semana….".