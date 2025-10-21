Los bolos tienen cantera femenina en Piloña

En un momento en el que las peñas de bolos tradicionales escasean cada vez más en Asturias, y especialmente en el Oriente, donde solo quedan tres que compiten a nivel profesional: La Venta los Probes, San Martín de Collera y la Piloñesa; una iniciativa pionera trata ahora de revitalizar el deporte apostando por la participación femenina y el impulso vecinal.

La peña piloñesa y la Asociación de Muyeres Algame se han unido para impulsar la creación del primer equipo femenino de bolos de Piloña. Lo que comenzó como una idea, hoy ya va teniendo forma: una veintena de mujeres ha respondido al llamamiento participando en dos jornadas de puertas abiertas celebradas en la nueva bolera municipal de San Cipriano, en Infiesto.

Allí, bajo la guía de Armando Alonso, de la peña local y la experiencia de Diamantina Vallina, jugadora del Piles de Gijón, e Isabel Casado, de San Martín de Collera, compartieron este martes momentos de aprendizaje y muchas risas. Para muchas de las asistentes, era la primera vez que se enfrentaban a los bolos asturianos y también una oportunidad de reconectar con una tradición que forma parte de la historia de la región.

La iniciativa nace del interés de Armando quien contactó con quien Carolina Carmona, presidenta de Algame, con una propuesta clara: sembrar la semilla de una cantera femenina: "La idea es intentar que aprendan y se distraigan, que puedan hacer un grupillo. Sería el primer amago de que haya una peña femenina aquí en Piloña", explica el impulsor de esta alianza.

"En principio las jornadas es para que las mujeres vinieran a mirar, a aprender y a ver si entre todas hay interesadas y hay compromiso más allá para formar un pequeño equipo que compita, que vaya a demostraciones de bolos en la calle y crear citas periódicas", añade Carolina, que destaca el enfoque inclusivo y participativo del proyecto abierto a mujeres de todas las edades y niveles.

El objetivo a medio plazo no es solo crear un equipo para competir, sino también activar socialmente el espacio de la bolera y reforzar el vínculo comunitario a través del deporte tradicional. Y es que la nueva bolera de San Cipriano, recientemente construida por el Ayuntamiento de Piloña, es uno de los grandes activos para el desarrollo de esta iniciativa. Se trata de una instalación moderna, funcional y con una ubicación privilegiada que está en proceso de convertirse en un lugar de referencia para la actividad deportiva local: "Hay que aprovechar la inversión que hizo aquí el Ayuntamiento con esta bolera que está muy guapa y a la que hay que dar uso", apuntaron las participantes.

Desde la asociación Algame insisten en que el proyecto está abierto a todas las mujeres que quieran participar, ya sea como forma de iniciarse en el deporte, de socializar o de mantener viva esta tradición. Y visto lo visto, todo apunta a que los bolos femeninos en Piloña han venido para quedarse.