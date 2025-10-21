La Cerezal Team de Ribadesella logra el subcampeonato de España máster de los 5 kilómetros
Jonathan García Puente, David Belver Muñoz, Javier Mier Alonso y Máximo Cordero Bonito representaron al club en Bertamiráns
La localidad coruñesa de Bertamiráns-Ames albergó, el pasado domingo, la cuarta edición del Campeonato de España máster de 5 kilómetros en ruta. Tomaron parte 197 atletas de los cuales hubo 138 hombres y 59 mujeres. Destacar el segundo puesto por clubes, en categoría máster-45, de La Cerezal Team, gracias a Jonathan García Puente (16.06), cuarto; David Belver Muñoz (16.35), séptimo; Javier Mier Alonso (16.49), noveno; y Máximo Cordero Bonito (17.18), este decimotercero. El título nacional en la susodicha categoría fue para el Club Atletismo C.P. La Roda; en tanto, la tercera plaza, sería para el ADAS Cupa.
Por otro lado, en los 10 kilómetros de Reocín, dilucidados en Torrelavega (Cantabria), resultó vencedor el cangués Borja Martinez (La Cerezal Team de Ribadesella), tras completar el recorrido en 33 minutos y 8 segundos. Por otro lado, en los 10 kilómetros de Ames, que tuvieron lugar en A Coruña (Galicia), Iván Granda (La Cerezal Team) se clasificó decimoprimero en la general, con un tiempo de 33 minutos y 56 segundos; mientras, en esa misma carrera, Paula González (La Cerezal Team) ocupó la tercera posición en la clasificación absoluta femenina después de completar el trazado en 41minutos y 48 segundos.
