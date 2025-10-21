El cupón diario de la ONCE deja 35.000 euros en Arriondas: "Es una gran alegría dar un premio a un cliente habitual"

Asturias vuelve a estar de suerte. En esta ocasión, Arriondas ha sido la localidad afortunada, donde el cupón de la ONCE del sorteo de este lunes ha dejado un premio de 35.000 euros. El responsable de la venta fue Miguel Ángel García, residente en Villaviciosa, que lleva dos años trabajando en la zona. "Le ha tocado a una vecina de la zona, que es clienta habitual, lo que supone para mí una alegría inmensa". Y es que el trabajador reconoce que "si me dan a elegir, aunque dar un premio siempre es una satisfacción, es evidente que prefiero que le toque a una persona de diario, que a alguien que esté solo de paso".

El número agraciado ha sido el 01296. "Lo que no ha coincidido ha sido la serie, que salió la 036. Si hubiese sido la que vendí, le hubieran tocado 500.000 euros". El vendedor cuenta que "fue un único cupón, expedido por máquina, que, además, fue el primero que se vendió una vez que agoté los impresos en papel". García tiene su punto de venta en la vía pública, justo al lado de la Administración de Loterías número 2 de Arriondas, en la calle Argüelles.

Miguel Ángel García recuerda que "el año pasado, el lunes 14 de octubre, también di el mismo premio y también a una persona que era compradora diaria". Parece ser "que los lunes en Arriondas son lo mío", bromea. "Poder devolverle la ilusión a una persona que es constante, sobre todo, cuando estás en un sitio de manera habitual es una gran sensación", asegura.