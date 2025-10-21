Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Panes (Peñamellera Baja), sede del Regional de cross por clubes

Tendrá lugar el próximo 1 de noviembre y la organización correrá a cargo del Club Oriente Atletismo

Corredores en una cita anterior.

Corredores en una cita anterior. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Panes (Peñamellera Baja)

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de Asturias de campo a través por clubes a disputar, tras el adelanto solicitado, el día 1 de noviembre, en el área de La Brañona, Panes (Peñamellera Baja), bajo organización del Club Oriente Atletismo, y que será clasificatorio para el Nacional de la especialidad. 

Las inscripciones individuales se harán a través de la web oficial del evento (www.321go.es), en el caso de los equipos se podrá hacer en la misma página web o bien enviando un excel por e-mail hasta el día 26 de octubre a las 22.00 horas a info@321go.es

El Campeonato de España de campo a través por clubes se dilucidará en el marco del Cross Internacional de Atapuerca, que en 2025 tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos). Esta prueba coincide con el XXI Cross de Atapuerca y se considera uno de los circuitos de cross más importantes a nivel mundial. 

