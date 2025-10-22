La Asociación "Juntos por Cangas" reivindica actuaciones en estos núcleos rurales del concejo cangués
En Intriago reclaman el asfaltado completo del pueblo por su "estado de abandono" y en Teleña urgen reparar argayos
La Asociación "Juntos por Cangas" se ha hecho eco de una serie de peticiones de los vecinos de diversos núcleos rurales del concejo cangués que ha trasladado al Ayuntamiento, este presidido por el regidor popular José Manuel González Castro.
Así, en Intriago "los vecinos solicitan la limpieza y dragado del río que atraviesa el pueblo, dado su estado actual y el riesgo que supone". Asimismo, "reclaman una actuación inmediata en el saneamiento, ya que los vertidos de aguas residuales están llegando directamente al cauce del río, lo que genera un problema medioambiental y de salud pública". También piden "el asfaltado completo del pueblo, que se encuentra en un estado de abandono evidente".
Por otro lado, en el pueblo de Teleña "los vecinos demandan la reparación de los diferentes argayos que afectan a la carretera y dificultan la circulación y la seguridad de quienes transitan por la zona". En este sentido, desde "Juntos por Cangas" insisten en la necesidad de que el Ayuntamiento "actúe con responsabilidad y sensibilidad hacia las zonas rurales, garantizando condiciones dignas y seguras para todos los vecinos del concejo, independientemente de dónde vivan". El colectivo recoge propuestas y traslada las demandas vecinales a las instituciones competentes.
