El Ayuntamiento de Llanes ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Usos Turísticos, una medida con la que también prolonga un año más la suspensión de nuevas licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Viviendas Vacacionales (VV), tanto en suelo urbano como en núcleos rurales que ya superan el 5% de viviendas destinadas a estos usos, considerados como zonas saturadas.

La prórroga de la moratoria, que será efectiva hasta octubre de 2026 o hasta la aprobación definitiva del Plan, da continuidad a la iniciativa adoptada en 2024, cuya legalidad fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo. El tribunal avaló la suspensión al considerar que estaba sustentada en un estudio riguroso y conforme a la normativa urbanística vigente.

La anterior moratoria, en vigor desde octubre de 2024, fue recurrida por el PSOE, pero la justicia dio la razón al Ayuntamiento llanisco. Ahora, desde el equipo de gobierno no descartan nuevos recursos judiciales: "Al igual que hace un año con la primera moratoria, no sería de extrañar que también ahora recurran este plan especial", advirtió el regidor, que calificó de "incomprensible" esa actitud en quienes "solicitan recurrentemente más vivienda en alquiler".

Nuevas medidas en Llanes para frenar el incremento de viviendas de uso turístico / LNE

El objetivo del Ayuntamiento llanisco es limitar el impacto del turismo en el mercado de la vivienda y favorecer el alquiler para residentes durante todo el año. "Este plan especial trata de frenar la compra de vivienda en el concejo con fines especulativos y busca, dentro de las limitadas competencias de la administración local, ampliar la oferta de alquiler para todo el año", explicó el alcalde, Enrique Riestra.

El documento delimita un tope máximo al 5% de VUT y VV respecto al total de viviendas en cada núcleo, ampliando la restricción no solo a zonas urbanas, sino también a todos los núcleos rurales del concejo que superen ese porcentaje, considerados ya como "saturados".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Juan Carlos Armas, también defendió la medida: "El diagnóstico de que en Llanes tenemos un problema de vivienda lo tiene claro todo el mundo, y hay que buscar soluciones, acordes a la Ley, que realmente puedan ir avanzando en la solución de esta problemática".

La nueva normativa urbanística, elaborada por Paisaje Transversal S.L y el Indurot, se encuentra ya en exposición pública durante un mes tras su publicación en el BOPA.

El Plan Especial de Usos Turísticos consta de varios documentos clave: memoria informativa, memoria justificativa, normas urbanísticas, estudio económico-financiero, informe de sostenibilidad y tres planos de información y ordenación. Todos ellos están disponibles para consulta en la web municipal

Desde el Consistorio señalan que están ya trabajando en otras medidas que impulsen la salida de viviendas al alquiler.