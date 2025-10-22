Pan negro, 140 gramos de carne de vaca vieja y mayonesa fruta del dragón: así es la hamburguesa más solidaria de Cangas de Onís

La hamburguesa más solidaria está en Cangas de Onís. Se trata de una iniciativa del joven hostelero Ramón Gómez Chaso para recaudar fondos para el colectivo Rosa Palo, que trabaja a beneficio de la lucha contra el cáncer. Por cada hamburguesa "Esperanza de Rosa Palo" vendida se comprometió a donar un euro a la entidad y ha logrado un montante de 1.286 euros.

"Pan negro, 140 gramos de carne de vaca vieja, queso Chedar, patata paja, mermelada de bacon, y mayonesa fruta del dragón (muy beneficiosa para los glóbulos rojos y blancos)", son los ingredientes de este plato que se elabora en el establecimiento "Aiire Concept Bar", ubicado en la calle Celso Diego Somoano, en pleno centro.

Ramón Gómez, conocido también por su labor al frente del histórico y centenario Cánicas Atlético Club, está satisfecho con el éxito de esta campaña. "Este verano he vendido 1.286 hamburguesas para donar 1 euro de cada una de ellas a Rosa Palo", comentó el emprendedor cangués este miércoles a LA NUEVA ESPAÑA.

El colectivo Rosa Palo tiene sede en Cangas de Onís y está formado por una treintena de mujeres, volcadas para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer a través de diferentes actividades como la venta de sus calendarios solidarios.