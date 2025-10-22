Esto es lo que pide Ribadesella para acelerar las obras del puente

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, ha vuelto a insistir esta semana en la necesidad de intensificar los trabajos de rehabilitación del puente con la implantación de, al menos, dos turnos diarios de trabajo. Así se lo ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dentro del paquete de propuestas impulsadas desde el Ayuntamiento para mejorar la movilidad y reducir los plazos de ejecución de una obra que acumula ya un considerable retraso.

"No parece de recibo que los trabajos terminen los viernes de las dos de la tarde y no se reanuden hasta el lunes, siendo una obra que lleva un retraso de casi tres años. Lo ideal serían tres turnos que fue lo que trasladamos inicialmente, pero pedimos al menos dos", declaró el regidor.

Como ejemplo de actuación más eficaz, García señaló las obras en la carretera del desfiladero de la Hermida, también gestionadas por el propio Ministerio, donde sí se trabaja a varios turnos: "Pongo este ejemplo, porque es una obra que tenemos relativamente cerca y que también es del Ministerio. Es importante para Ribadesella que la obra se haga en las mejores condiciones y se acorten los plazos lo máximo posible", subrayó.

Además de la aceleración de los trabajos, el alcalde riosellano demandó mejoras urgentes en materia de seguridad peatonal. En concreto, el Consistorio ha solicitado la regulación semafórica de los dos pasos de cebra existentes en el entorno del viaducto: uno en la calle Palacio Valdés y otro en la zona de El Picu: "Es una medida necesaria tanto para dar seguridad a los viandantes, como para evitar la ralentización del tráfico", explicó.

El equipo de gobierno municipal asegura estar en contacto permanente con el Ministerio, trasladando todas las incidencias que se derivan directa o indirectamente del desarrollo de las obras: "Estamos trasladando las situaciones que creemos que se pueden mejorar, teniendo como objetivo facilitar la vida a los vecinos, y en un clima de normalidad y del necesario entendimiento y coordinación entre administraciones", concluyó Paulo García.