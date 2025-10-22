La reparación estructural del muelle de Ribadesella costará medio millón de euros

La administración regional está ejecutando la reparación estructural del muelle de Ribadesella, una obra que cuenta con una inversión superior a los 519.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La intervención permitirá reconstruir los elementos dañados y mejorar la protección de la infraestructura frente a los temporales.

El proyecto incluye tareas de limpieza y saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas, además, se reconstruirán las partes dañadas y se aplicará una capa de pintura acrílica.

La reparación del muelle riosellano es una de las inversiones que el Ejecutivo regional desarrolla en este recinto portuario y que han incluido, hasta ahora, la restauración del edificio de la lonja con un presupuesto de 463.000 euros, y los habituales trabajos de mantenimiento, conservación y dragado.