La reparación estructural del muelle de Ribadesella costará medio millón de euros

La obra permitirá reconstruir los elementos dañados y mejorar la protección del dique frente a los temporales

Reparación del muelle de Ribadesella

Reparación del muelle de Ribadesella / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

La administración regional está ejecutando la reparación estructural del muelle de Ribadesella, una obra que cuenta con una inversión superior a los 519.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La intervención permitirá reconstruir los elementos dañados y mejorar la protección de la infraestructura frente a los temporales.

El proyecto incluye tareas de limpieza y saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas, además, se reconstruirán las partes dañadas y se aplicará una capa de pintura acrílica.

La reparación del muelle riosellano es una de las inversiones que el Ejecutivo regional desarrolla en este recinto portuario y que han incluido, hasta ahora, la restauración del edificio de la lonja con un presupuesto de 463.000 euros, y los habituales trabajos de mantenimiento, conservación y dragado.

