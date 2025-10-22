La reparación estructural del muelle de Ribadesella costará medio millón de euros
La obra permitirá reconstruir los elementos dañados y mejorar la protección del dique frente a los temporales
J. Quince
La administración regional está ejecutando la reparación estructural del muelle de Ribadesella, una obra que cuenta con una inversión superior a los 519.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La intervención permitirá reconstruir los elementos dañados y mejorar la protección de la infraestructura frente a los temporales.
El proyecto incluye tareas de limpieza y saneamiento del hormigón y las zonas con armaduras oxidadas, además, se reconstruirán las partes dañadas y se aplicará una capa de pintura acrílica.
La reparación del muelle riosellano es una de las inversiones que el Ejecutivo regional desarrolla en este recinto portuario y que han incluido, hasta ahora, la restauración del edificio de la lonja con un presupuesto de 463.000 euros, y los habituales trabajos de mantenimiento, conservación y dragado.
