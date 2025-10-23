Más de 14.000 usuarios utilizaron la novedosa lanzadera estival de Cangas de Onís a Ribadesella

El Principado acaba de hacer balance de los servicios de buses-lanzaderas puestos en marcha durante la temporada estival para facilitar la movilidad sostenible hacia enclaves costeros y reservas de la biosfera. En total, "se han registrado 235.906 desplazamientos este año, lo que supone un aumento del 118% respecto al verano de 2024, con 127.706 trayectos más".

El Gobierno regional explica que todos los servicios han sido gestionados por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y están incluidos en la tarjeta CONECTA, "que permite recorrer Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes". El consejo de Movilidad, Alejandro Calvo, apunta que "estos datos confirman el éxito que ya anticipamos el año pasado y reflejan la excelente acogida ciudadana a un servicio público de calidad que apuesta por fomentar una movilidad sostenible y accesible para todos a través de nuestra tarjeta CONECTA".

En el caso concreto del Oriente, un total de 14.098 viajeros usaron el servicio entre la terminal de autobuses de Cangas de Onís y Ribadesella. Eso sí, añade el Principado, el operativo del plan de transporte a los lagos de Covadonga sigue operativo hasta el puente festivo de la Constitución. Por otro lado, la conexión entre Arenas, Sotres y Poncebos (Cabrales) sumó 26.308 viajes.