El barrio de El Pedrosu en Cangas, mejor comunicado

Los operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís se encuentran estos días mejorando el acceso peatonal que une el popular barrio de El Pedrosu con la zona de la Casa de la Cultura, cumpliendo una histórica reivindicación de los vecinos de ese lugar cangués.

"Seguimos trabajando para hacer de Cangas una ciudad más cómoda y segura para todos", apuntó el regidor José Manuel González Castro, quien también aprovechó para hacer hincapié en otra actuación que se está llevando a cabo en el área de la Jira de Contranquíl: "Las escaleras del frontón hacia el Golondrosu, encargadas para ofrecer más seguridad y facilidad de paso. Pequeñas obras que suponen grandes mejoras en la vida diaria de nuestros vecinos, fomentando la movilidad peatonal y la seguridad".