Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barrio de El Pedrosu en Cangas, mejor comunicado

Actuación del barrio de El Pedrosu hacia la Casa de la Cultura.

Actuación del barrio de El Pedrosu hacia la Casa de la Cultura. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Los operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís se encuentran estos días mejorando el acceso peatonal que une el popular barrio de El Pedrosu con la zona de la Casa de la Cultura, cumpliendo una histórica reivindicación de los vecinos de ese lugar cangués.

"Seguimos trabajando para hacer de Cangas una ciudad más cómoda y segura para todos", apuntó el regidor José Manuel González Castro, quien también aprovechó para hacer hincapié en otra actuación que se está llevando a cabo en el área de la Jira de Contranquíl: "Las escaleras del frontón hacia el Golondrosu, encargadas para ofrecer más seguridad y facilidad de paso. Pequeñas obras que suponen grandes mejoras en la vida diaria de nuestros vecinos, fomentando la movilidad peatonal y la seguridad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
  5. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  6. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  7. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  8. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

Adiós a planchar la ropa: Lidl vende un vaporizador de mano de la marca Philips que está rebajado de precio (cuesta menos de 35 euros)

Adiós a planchar la ropa: Lidl vende un vaporizador de mano de la marca Philips que está rebajado de precio (cuesta menos de 35 euros)

Rusia asesina a dos periodistas locales en el este de Ucrania

Rusia asesina a dos periodistas locales en el este de Ucrania

Revolución en el calendario del tenis: Arabia Saudí tendrá un décimo Masters 1.000 desde 2028

Revolución en el calendario del tenis: Arabia Saudí tendrá un décimo Masters 1.000 desde 2028

VÍDEO: Los vecinos de Gijón desalojados por el fuego vuelven a sus casas

VÍDEO: Los vecinos de Gijón desalojados por el fuego vuelven a sus casas

El discurso de odio contra personas LGTBI+ en redes actúa como una "campaña estructurada"

El discurso de odio contra personas LGTBI+ en redes actúa como una "campaña estructurada"

Amazon ve a España un "país estratégico" donde prevé invertir casi 16.000 millones en los próximos años

Amazon ve a España un "país estratégico" donde prevé invertir casi 16.000 millones en los próximos años

El regreso de los vecinos afectados por el grave incendio de Gijón, en imágenes

El regreso de los vecinos afectados por el grave incendio de Gijón, en imágenes

Ni flan ni natillas, este es el mejor postre lácteo de supermercado según la OCU

Ni flan ni natillas, este es el mejor postre lácteo de supermercado según la OCU
Tracking Pixel Contents