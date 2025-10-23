El Consejo de Transparencia da la razón al PSOE y obliga al alcalde de Ribadedeva a entregar documentación a la oposición

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto a favor del grupo municipal socialista de Ribadedeva en un conflicto por acceso a la información pública. El organismo estatal estima que el alcalde, Jorge Martínez, vulneró el derecho del concejal del PSOE Florentino Cantero al ni facilitarle documentación relativa a contrataciones y pagos municipales solicitada en tiempo y forma.

La resolución, de carácter vinculante, obliga al regidor a entregar la información que el Ayuntamiento había venido denegando o retrasando durante meses. En palabras del representante del PSOE local, se trata de "una victoria de la democracia y de la rendición de cuentas frente a la opacidad y el abuso de poder".

Según denuncian desde el grupo socialista, esta decisión "confirma lo que llevamos meses advirtiendo: el alcalde bloquea la labor de fiscalización y actúa con un oscurantismo impropio de una administración democrática".

El PSOE de Ribadedeva exige a Martínez el cumplimiento inmediato de la resolución y el respeto a los derechos legales de la oposición: "Llegó al cargo hablando de transparencia y participación, pero su gestión se caracteriza por la falta de diálogo, el silencio administrativo y el desprecio a las normas más básicas del control democrático", añaden, "la transparencia no es un favor del alcalde —es una obligación legal”.