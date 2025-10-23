Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consejo de Transparencia da la razón al PSOE y obliga al alcalde de Ribadedeva a entregar documentación a la oposición

El órgano estatal concluye que el regidor, Jorge Martínez, vulneró el derecho de acceso a la información de un concejal

Jorge Martínez, alcalde de Ribadedeva

Jorge Martínez, alcalde de Ribadedeva / LNE / Marí­a Villoria

J. Quince

Colombres (Ribdedeva)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto a favor del grupo municipal socialista de Ribadedeva en un conflicto por acceso a la información pública. El organismo estatal estima que el alcalde, Jorge Martínez, vulneró el derecho del concejal del PSOE Florentino Cantero al ni facilitarle documentación relativa a contrataciones y pagos municipales solicitada en tiempo y forma.

La resolución, de carácter vinculante, obliga al regidor a entregar la información que el Ayuntamiento había venido denegando o retrasando durante meses. En palabras del representante del PSOE local, se trata de "una victoria de la democracia y de la rendición de cuentas frente a la opacidad y el abuso de poder".

Según denuncian desde el grupo socialista, esta decisión "confirma lo que llevamos meses advirtiendo: el alcalde bloquea la labor de fiscalización y actúa con un oscurantismo impropio de una administración democrática".

El PSOE de Ribadedeva exige a Martínez el cumplimiento inmediato de la resolución y el respeto a los derechos legales de la oposición: "Llegó al cargo hablando de transparencia y participación, pero su gestión se caracteriza por la falta de diálogo, el silencio administrativo y el desprecio a las normas más básicas del control democrático", añaden, "la transparencia no es un favor del alcalde —es una obligación legal”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
  5. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  6. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  7. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  8. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?

La Plataforma vecinal del soterramiento de Langreo pide una auditoría de la obra y acelerar la urbanización: "Solo hay un obrero, nos toman el pelo"

La Plataforma vecinal del soterramiento de Langreo pide una auditoría de la obra y acelerar la urbanización: "Solo hay un obrero, nos toman el pelo"

Philippe Meyran: "Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social"

Philippe Meyran: "Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social"

Iturbide a los estudiantes de fotografía: "Interpretad el mundo con vuestra cámara"

Iturbide a los estudiantes de fotografía: "Interpretad el mundo con vuestra cámara"

Subida salarial, más profesores y menos burocracia: así es el pacto que pone fin a 14 años de bloqueo en la concertada

Subida salarial, más profesores y menos burocracia: así es el pacto que pone fin a 14 años de bloqueo en la concertada

Rodrigo Cuevas pregonará este domingo el XLV Certamen del Gamonéu en Benia de Onís

Rodrigo Cuevas pregonará este domingo el XLV Certamen del Gamonéu en Benia de Onís

La alerta de meteorológica Roberto Brasero sobre dejar solo el cambio de horario de verano: "En invierno en Galicia no se haría de día..."

La alerta de meteorológica Roberto Brasero sobre dejar solo el cambio de horario de verano: "En invierno en Galicia no se haría de día..."

La exministra María Dolores de Cospedal, en Grado, donde acudió a la misa por Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo

La exministra María Dolores de Cospedal, en Grado, donde acudió a la misa por Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo

El Consejo de Transparencia da la razón al PSOE y obliga al alcalde de Ribadedeva a entregar documentación a la oposición

El Consejo de Transparencia da la razón al PSOE y obliga al alcalde de Ribadedeva a entregar documentación a la oposición
Tracking Pixel Contents