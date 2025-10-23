Denuncian el "deplorable" estado que presenta el Jardín Botánico de Cangas de Onís

El colectivo "Juntos por Cangas" denuncia el "abandono" que presenta el Jardín Botánico de Cangas de Onís. "Este jardín no nació de una gran inversión, sino del entusiasmo, la vocación y la entrega de un maestro, el profesor César Cifuentes, que con la ayuda de sus alumnos logró transformar un espacio ordinario en una auténtica aula al aire libre. Quienes tuvimos el privilegio de conocerle recordamos su pasión por la naturaleza y su empeño en transmitirnos respeto y amor por el entorno. Aquel espíritu, aquel ejemplo de compromiso, debería seguir inspirando la gestión de este lugar", recuerdan desde ese colectivo cangués.

"Hoy, sin embargo, el Jardín Botánico parece haber quedado en tierra de nadie", insisten y con argumentos demoledores. "Nadie sabe bien quién tiene la competencia de su mantenimiento: si el Ayuntamiento, si el Instituto, si alguna otra administración. Y mientras se pasa la pelota de un lado a otro, el espacio se deteriora, las plantas y los árboles se descuidan y la imagen general se apaga. No debería ser así. Un espacio con este valor merece mucho más. No estamos hablando de una gran obra ni de millones de euros. Hablamos de voluntad, de sensibilidad y de respeto por lo que ya tenemos. Mantener este jardín en condiciones dignas no es un lujo, es una obligación moral y cívica", señalan.

Lugar de paseo

"El Jardín Botánico, podría y debería ser un ejemplo de educación ambiental, un lugar de paseo y aprendizaje, un rincón de paz y orgullo para vecinos y visitantes. Con un poco de imaginación y compromiso, podría contar con una iluminación adecuada, con sistemas de vigilancia que eviten actos vandálicos y, sobre todo, con un plan de mantenimiento continuo que garantice su conservación", apuntan desde "Juntos por Cangas", colectivo fundado hace escasos meses.

"En muchas ocasiones se habla de grandes inversiones, de nuevas infraestructuras, de proyectos ambiciosos. Pero a veces no hace falta mirar tan lejos: lo que necesitamos es cuidar lo que ya tenemos, dignificar nuestros espacios públicos, nuestros parques infantiles, nuestros parques, nuestros barrios, nuestros pueblos... El Jardín Botánico de Cangas de Onís es un espacio de cultura, educación y bienestar, todo en uno. Un lugar que simboliza lo mejor de nosotros: el esfuerzo compartido, la ilusión colectiva y el amor por nuestra tierra", abunda la Asociación.

El colectivo hace un llamamiento "a que se actúe con urgencia y con cariño" para no perder el legado. "Cuidarlo no es una cuestión de presupuesto, sino de voluntad. Que el Jardín Botánico vuelva a brillar como lo que siempre fue: un orgullo de Cangas de Onís, un homenaje vivo a nuestro querido profesor César Cifuentes y un espacio que une naturaleza, historia y educación", sentencian.