Ganaderos de El Sueve, al límite por el lobo: "Estamos condenados por políticos que mienten"

El lobo sigue haciendo estragos en El Sueve. Los ganaderos aseguran estar viviendo una situación "insostenible" debido a la presencia constante del depredador, que no cesa en sus ataques a sus animales. Aunque la zona está oficialmente declarada como libre de lobos, la realidad es bien distinta: los cánidos campan a sus anchas por el monte, poniendo en jaque a la cabaña ganadera.

El presidente de la Junta Administrativa del Sueve, Gaspar Costales, denuncia que las promesas políticas sobre el control poblacional y la reducción de ejemplares son solo "mentiras": "Estamos aquí como siempre, condenados por los políticos que todo lo que dicen son mentiras", afirma con tristeza y rabia.

En las últimas semanas, los ataques se han intensificado: "Nos mataron cinco xatos que nacieron en el monte, las vacas bajan sin crías. Mataron potros, hace dos días una novilla y ayer mismo, apareció un xatín muerto", detalla y asegura que el monte está "infestado de lobos" y que la situación les supera.

La frustración de los ganaderos va más allá del daño económico. Muchos animales mueren sin que puedan ser declarados porque no encuentran sus restos, consumidos por los lobos: "Aunque nos pagaran el doble de lo que valen, preferimos mil veces al animal vivo a que nos den dinero por el animal muerto", asegura el presidente de la Junta Ganadera.

Los ataques constantes y la ausencia de medidas efectivas para controlar a los lobos están llevando a muchos ganaderos al borde del abandono. Además, el miedo forma parte ya de su día a día y el de los vecinos de la comarca, ya que, advierten, cada vez están más cerca de los pueblos.

Costales critica la falta de acción por parte de las administraciones competentes incluso después de que el lobo saliera del LESPRE y se autorizara la caza del lobo: "No están matando lobos, es al revés, los lobos están matándonos y aquí no vemos más que ataques diarios". Según los ganaderos, las batidas y controles prometidos por el Gobierno del Principado no se están llevando a cabo en El Sueve o no son suficientes y el problema se agrava día a día. "Habría que hacer cacerías como antiguamente", reclaman subrayando la necesidad urgente de retomar medidas efectivas para proteger el ganado.