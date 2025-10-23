Llanes finaliza las mejoras en los parques infantiles de Celoriu y Villahormes

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado los trabajos para la construcción de un cierre perimetral en el parque infantil de Villahormes, unas labores que se suman a la ya finalizada renovación del parque infantil en Celoriu. Ambas actuaciones habían sido adjudicadas de forma conjunta por un importe de 39.325 euros, con la mejora de la seguridad de los niños en el uso y disfrute de ambos parques como principal finalidad.

Las obras en Celoriu abordaron la limpieza de los juegos infantiles, un multijuego, un pórtico y un muelle, así como la reparación de aquellos que se encontraban en malas condiciones. Además, se mejoró el drenaje del parque, en el que anteriormente se formaban varios charcos, retirando el bordillo que lo separaba de la zona ajardinada situada al norte.

Por otro lado, se retiró el suelo del pavimento continuo de caucho, así como los restos de vallas existentes, y se dispuso un nuevo suelo amortiguado bicapa, de 7 centímetros de espesor en el área de seguridad del multijuego y de 5 centímetros en el resto del parque. Se instaló un cercado tipo "arco iris", con lamas de aluminio y postes de acero cincado pintado en polvo con acabado en colores, en tramos de 2 metros de longitud y 85 centímetros de altura, atornillado al suelo.

Por su parte, en Villahormes se abordó la completa reposición del vallado de madera del cierre perimetral, que había quedado pendiente cuando en el verano de 2023 se reformó este parque con la mejora de la zona de estancia, la instalación de suelo de seguridad y nuevos juegos: multijuego de dos torres, juego de muelle tipo "dino" y columpios tipo nido y de bebé. Las obras supusieron un desembolso de 47.157 euros.