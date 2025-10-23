La mujer protagonista del sector pesquero en Lastres

El puerto de Lastres se convertirá este fin de semana en el epicentro del debate nacional sobre el papel de las mujeres en el sector marítimo-pesquero. La localidad colunguesa acogerá el III Foro Nacional de Mujeres en la Pesca: "impulsando cambios, navegando derechos", una cita promovida por la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) con el apoyo del Principado, el Ayuntamiento de Colunga y la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada.

El encuentro reunirá a profesionales, investigadoras y representantes institucionales de todo el país para analizar los retos del sector en materia de igualdad, sostenibilidad y gobernanza. La recepción institucional, que se celebrará mañana viernes 24 de octubre en la plaza de Abastos, marcará el inicio de un programa que continuará con una visita al puerto llastrín y a la nave de rederas antes de la inauguración oficial.

El acto de apertura contará con la participación de Pilar Otero González, presidenta de ANMUPESCA, Aurora de Blas Carbonero, directora de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña Suárez Suárez, del Instituto de las Mujeres; Francisco González Rodríguez, director general de Pesca Marítima del Principado: Emilio Llera Suárez, patrón mayor de la Cofradía de Lastres; y el alcalde de Colunga, José Ángel Totos.

La jornada del sábado 25 estará centrada en tres grandes bloques: la situación sociolaboral de las mujeres de la pesca, el impacto del cambio climático en el sector y el liderazgo femenino en la gestión pesquera. Entre las ponentes figuran Covadonga Jiménez Torrecillas, del Instituto Social de la Marina; Laura García de la Fuente, de Indurot- Universidad de Oviedo; y Marta albo Puigserver, del CSIC Islas Baleares, además de representantes de asociaciones y cofradías de toda España.

El foro concluirá con un debate final y lectura de conclusiones, seguido de una comida-cóctel ofrecida por la Cofradía de Lastres y una cena típica asturiana organizada por la Dirección General de Pesca del Principado.