Parres se suma al comercio del futuro con el programa piloto "Comercio Verde Asturias"

El Ayuntamiento de Parres ha sido uno de los elegidos para dar comienzo al programa "Comercio Verde Asturias", una iniciativa impulsada por el Principado de Asturias y Cogersa y dirigida al pequeño comercio del municipio interesado en avanzar hacia una gestión más sostenible.

Se trata de un programa de carácter gratuito e individualizado que ofrece a los establecimientos participantes un distintivo ambiental personalizado, el cálculo de su huella de carbono, la definición de propuestas de mejora, formación especializada en sostenibilidad y acompañamiento técnico por parte de expertos en la materia. Además, los comercios que se sumen al proyecto serán incluidos en la Guía de Comercio Sostenible, que se difundirá entre organizaciones de eventos, visitantes y grupos de interés.

La presentación del programa tuvo lugar este miércoles en el Consistorio parragués que, junto al de Avilés, serán los concejos piloto de este proyecto. A la misma asistió la directora general de Empresas y Comercio del Principado de Asturias, Arantxa González Montell, la gerente de COGERSA, Paz Orviz, las representantes de la Asociación de Profesionales del Comercio de Arriondas, Mónica Ramos y Fidelia Fernández, así como el Alcalde de Parres y técnicas del programa.

Desde el Ayuntamiento de Parres señalan que esta iniciativa representa una "oportunidad estratégica" para que los negocios locales "se adapten a las nuevas exigencias normativas y sociales, mejoren su desempeño ambiental y refuercen su compromiso con la sostenibilidad, tanto ante sus clientes como ante ciudadanos y visitantes".