Rodrigo Cuevas pregonará este domingo el XLV Certamen del Gamonéu en Benia de Onís

Cuenta atrás para la celebración del XLV Certamen del Gamonéu que se celebrará este domingo 26 de octubre en la localidad de Benia de Onís, una cita emblemática en el calendario gastronómico de la comarca que contará este año con el artista Rodrigo Cuevas como pregonero de honor.

No es la primera vez que el cantante ovetense, afincado en Piloña, presta su voz a los eventos más destacados del sector en el Oriente. Cuevas ya fue el encargado de ofrecer en 2020 el pregón en el Festival de la Avellana de Infiesto y en 2017 el del Arroz con Leche de Cabranes.

El cantante será uno de los protagonistas del certamen de este domingo en el que se pondrán a la venta más de mil kilos de queso, elaborados por un total de 14 queseros, once del valle y los tres del puertu, de los 21 que integran la DOP Gamonéu. Los precios oscilarán entre los 20 y 30 euros el kilo para la variedad del valle y 53 euros para la del puertu.

Como es tradición, los dos mejores quesos valorados por el jurado serán subastados y los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Emburria, de Cangas de Onís, entidad que el pasado mes recibió la Medalla de Asturias por la destacada labor que realizan desde 2002 en favor de la inclusión social de las personas con diversidad funcional.

La jornada, que arrancará a las 10:00 horas en la pista polideportiva cubierta de la capital del concejo, incluirá además una quincena de expositores de productos agroalimentarios con degustación de cordero xaldu y DOP Sidra de Asturias.

También habrá showcooking, cata y maridaje de queso Gamonéu y vino de Cangas, actuación de la Asociación Folclórica de los Picos de Europa y la Banda de Gaitas de Onís, así como juegos y actividades infantiles con Vacabreya. En cuanto al X Concurso Nacional de oveya xalda, previsto inicialmente para el fin de semana, ha quedado suspendido.