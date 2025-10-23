Salvan a un corredor y a sus dos perros en Ponga

Un corredor de 37 años salió a hacer una ruta con sus dos perros por el pico Maciédome (1.900 metros), en Ponga. No contaba con que la lluvia le desorientase y quedase enriscado en un lugar de difícil salida. Tuvo que recurrir, en la tarde de este martes, al Grupo de Rescate, que salvó al hombre y a sus perros. En la foto, lugar donde fueron localizados.