Temporada de poda de arbolado en zona urbana de Cangas de Onís

Los operarios de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cangas de Onís están ejecutando tareas de poda del arbolado en diversos puntos de la urbe canguesa, tal como viene aconteciendo en otras campañas otoñales.

En este caso, los trabajos se están desarrollando en la céntrica y semipeatonal calle San Pelayo, en pleno corazón de la ciudad, tras llevar a cabo fechas atras otra actuación de ese tipo en la calle del Mercado. Ello se suma a la más recientes desarrolladas en el paseo de Contranquíl y también en el paseo fluvial del Güeña, entre otros lugares.