El colegio de Colombres persiste en sus protestas: "No vamos a desistir"

La comunidad educativa del colegio público de Colombres, en el concejo de Ribadedeva, sigue mostrando su malestar ante la falta de recursos humanos y materiales en el centro, una situación que las familias califican de "insostenible". Aunque confían en que la Consejería de Educación adopte medidas tras las últimas conversaciones, aseguran que, de momento, no se han producido avances y que no piensan rendirse en su lucha por mejorar las condiciones del centro.

El miércoles de la semana pasada, decenas de padres y madres se concentraron a las puertas de este pequeño colegio rural del Oriente de Asturias para reclamar, entre otras cosas, más personal docente, apoyo especializado y una solución al problema del transporte escolar. La protesta, respaldada por el sindicato Comisiones Obreras, puso de relieve la sobrecarga del profesorado y las carencias en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Unidos y portando pancartas, reivindicaron "una educación pública de calidad".

La jornada de movilización coincidió con la visita al centro de la inspectora de Educación que pudo reunirse con la portavoz de las familias, María Cabo, para escuchar sus reclamaciones. Poco después, Cabo pudo trasladar la situación directamente a la consejera de Educación, Eva Ledo, quien, según explicó, mostró una actitud receptiva y voluntad de diálogo: "Me llamó y me atendió muy amablemente. Me transmitió que sabía del malestar del colegio, que lo entendía y que iba a revisar la situación para ver cómo mejorarla", explicó.

Sin embargo, y a pesar de la buena disposición del Principado, las mejoras en el colegio de Colombres no se han materializado. Mientras el curso continúa avanzando, aumenta la frustración de las familias que insisten en la necesidad de actuar con urgencia por el bienestar de sus hijos: "En principio seguimos igual en el cole, esperando. Lo último que sé es lo que me dijo, que se iba a revisar", lamentó Cabo, que esta misma semana volvió a remitir un correo a la Consejería para conocer posibles novedades.

A la espera de esos cambios y con temor a que no se produzcan a tiempo, algunos padres y madres ya plantean una nueva concentración para la próxima semana, mientras otros valoran acudir directamente a Oviedo para exigir una reunión urgente con responsables de Educación: "No vamos a desistir en nuestras reclamaciones por nada", subrayan desde la representación de las familias, que recuerdan en que el colegio "es el corazón del concejo" y que su situación "afecta directamente al futuro del medio rural asturiano".