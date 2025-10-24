El colegio Matemático Pedrayes, premiado por su implicación en primeros auxilios

El colegio Matemático Pedrayes de Lastres ha sido reconocido por su implicación en la enseñanza de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, tras participar en el reto propuesto por el Ayuntamiento de Gijón con motivo del Día Internacional de la RCP. La comunidad educativa del centro ha recibido el premio al colegio de Infantil y Primaria "más comprometido" con la difusión y el aprendizaje de estas prácticas sanitarias.

Durante el mes previo al evento, el alumnado trabajó de forma transversal la temática de los primeros auxilios con actividades prácticas, talleres y dinámicas en el aula. Desde una yincana de aprendizaje sobre el 112, cortes y mareos, hasta un taller con Cruz Roja a través de la Comarca de la Sidra, pasando por la elaboración de botiquines funcionales: "Los niños que finalizaban con éxito conseguían cubrir todos los sellos de su tarjeta", explica la directora Desirée Martínez.

El día del reto, el colegio participó en la versión online del evento, conectándose en directo para batir el récord de personas haciendo RCP de forma simultánea. El tema fue abordado desde distintas áreas curriculares, por ejemplo decodificando mensajes relacionados con consejos de primeros auxilios, creando un mural conmemorativo y escuchando la canción del 112. El alumnado acudió con sus peluches para realizar las maniobras y todos recibieron un carné de "expertos en primeros auxilios": "Ha sido una alegría enorme", señaló Martínez.

Homenaje a las mujeres rurales

Los alumnos del Matemático Pedrayes presentan su trabajo documental frente a los vecinos / R. J. Q.

Durante la misma semana, el colegio volvió a convertirse en protagonista con otro proyecto educativo de calado social. El alumnado de 5º y 6º de Primaria presentó en El Piqueru un documental dedicado a las mujeres rurales de Lastres en el siglo XXI, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. El acto fue un éxito de participación, con la presencia del alcalde, la concejala de Educación, vecinos, asociaciones y familias del alumnado.

La pieza audiovisual fue elaborada íntegramente por los propios escolares, que recogieron testimonios de vecinas de la localidad y mujeres residentes en el centro ERA: "Fue un homenaje muy emotivo a la mujer rural de Lastres. Los niños y niñas disfrutaron mucho, explicaron su trabajo y compartieron con el público el documental", destacaron desde el equipo docente.

La edición del vídeo se realizó mediante una aplicación, lo que permitió al alumnado adquirir también competencias tecnológicas. Además, se organizó un concurso entre los cursos de 4º, 5º y 6º para diseñar el cartel del acto, siendo elegido el trabajo de Eneko, de último curso, que se distribuyó por distintos espacios del concejo como promoción del evento.