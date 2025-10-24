Estíbaliz Cuadrado, Avellana de Oro de la Coral Polifónica Piloñesa

Estíbaliz Cuadrado, promotora de la iniciativa solidaria “Café, galletines y cuentinos”, fue designada ayer “Avellana de Oro”, galardón anual que otorga la Coral Polifónica Piloñesa, y que este año abrió sus bases a la presentación de candidaturas no exclusivamente procedentes del concejo de Piloña. El jurado, del que formaron parte este año Marcelino Martínez, Teresa Sánchez, Margarita Collado, Rodrigo Cuevas, Ángel Lueje y Mercedes Toraño, decidió también entregar la misma distinción con título honorífico a María del Rosario Pérez Mauricio, maestra de profesión y referente del teatro costumbrista como directora del grupo teatral “En sin reparu” y responsable escénica del Vía Crucis viviente que se celebra cada Semana Santa en Infiesto.

En la edición en que los organizadores decidieron ampliar el espectro de las candidaturas, que por primera vez podían ser de ámbito nacional e internacional, las propuestas locales volvieron a triunfar. Estíbaliz Cuadrado lidera, desde Ríu Fontoria, un delicioso proyecto de inserción social e inclusión desde la música, del que participa un grupo de mujeres que se reúnen una vez a la semana para recuperar letras de canciones autóctonas. Se trata de una iniciativa, según señalaron portavoces del jurado, “que lucha con éxito contra la soledad no deseada”. A principios de este mes, “Café, galletines y cuentinos” organizó con notable éxito un taller para aprender a hacer galletas.

Respecto a Rosario Pérez, el jurado destacó una vida “dedicada íntegramente a la promoción de la educación y la cultura popular” en el concejo de Piloña. Maestra durante cuatro décadas (1971-2011), la galardonada “no solo ha ejercido la docencia, sino que ha sembrado conocimiento y profundos valores en sucesivas generaciones de piloñeses”. Como referencia teatral, el grupo que dirige “se ha convertido en pilar fundamental para la conservación y difusión de la lengua, las tradiciones y la idiosincrasia asturianas”.

El acto de entrega de la “Avellana de oro” tendrá lugar el 28 de noviembre a las siete de la tarde en los salones de La Pontiga, en Infiesto.