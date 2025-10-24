La producción de queso cabrales, comprometida tras el sacrificio de 200 vacas por riesgo de tuberculosis: "Es un dolor"

Más de 200 vacas han sido enviadas al matadero en menos de quince días en el concejo de Cabrales como consecuencia del protocolo de saneamiento ganadero contra la tuberculosis. La medida, que busca erradicar enfermedades mediante el sacrificio de animales considerados positivos o sospechosos, ha desatado una fuerte oleada de críticas entre ganaderos, queseros y vecinos de la zona, que la califican de "poco rigurosa" y "devastadora para el sector".

Según denuncian, muchas de las vacas sacrificadas estaban sanas, y se está aplicando un criterio que castiga a explotaciones completas incluso cuando solo un animal ha resultado dudoso de tener la enfermedad. La situación está generando hartazgo generalizado.

Una de esas voces que ha puesto nombre al malestar del sector es la de Jéssica López, quesera de Sotres y vicepresidenta de la DOP Cabrales, quien ha compartido públicamente su indignación tras presenciar cómo se cargaban reses en un camión para ser sacrificadas "¿Sabéis qué hay en ese camión? Vacas sanas que van al matadero. Están siendo unos días muy duros en Cabrales", lamenta.

López cuestiona abiertamente la base científica del protocolo actual: "Hay tantas lagunas en este tema que mete miedo. Ni ellos mismos saben qué es fiable y qué no. Si una sala dudosa, matan todas. Todos sabemos que aquí no existe ninguna enfermedad y si no, a estas horas en Europa estaríamos todos tuberculosos".

El temor de los vecinos es que esta dinámica desemboque en el cierre masivo de queserías y ganaderías. "Dieciséis años después de empezar una lucha contra el maldito saneamiento, seguimos igual o peor", denuncia López, señalando que ni el Principado de Asturias ni el Gobierno central, ni la Unión Europea "han hecho absolutamente nada por los ganaderos y queseros de Cabrales".

José Sánchez, alcalde de Cabrales. / LNE

La dimensión emocional trasciende lo económico. Rabia, dolor e indignación son los sentimientos que se respiran en el municipio cabraliego: "Primero sobraron las cabras y las ovejas, y ahora van las vacas. El queso más caro del mundo, el más famoso de Asturias y con más historia de España, que sigue viviendo en las mismas cuevas que hace 5.000 años, tiene los días contados gracias a los protocolos sin cabeza ni sentido", concluye.

"Es un dolor y una pena", señaló ayer el alcalde de Cabrales, José Sánchez Díaz, sobre esta delicada situación. El regidor recordó que la semana pasada el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó el concejo y pudo tratar el tema con los representantes del Consejo Regulador con voluntad para buscar alternativas a esta situación que, no obstante, tiene difícil solución: "El problema es que ahora mismo no hay muchas soluciones porque la normativa nos obliga a hacer esto. Estamos hablando de alimentación y sanidad y el protocolo es así en todas partes, aquí en Burgos y en París", lamentó.

Sánchez indicó que la crisis ha afectado en su municipio, hasta el momento, a cuatro ganaderías y también a los queseros, lo que corresponde a "un 40 o un 50 por ciento de la producción de leche del Cabrales" y, añade, "seguramente habrá más afectados". El alcalde resaltó la compleja situación que atraviesa el sector y la comunidad en general, señalando además el doble temor que se vive en la zona: "Por un lado está el miedo de los ganaderos que tienen vacas de leche al saneamiento, porque si le salen positivo saben que están hundidos y, por otro, el miedo del consumidor a comprar estos alimentos".