Vecinos de Posada de Llanes claman por medidas urgentes de seguridad vial

Los vecinos de la parroquia de Posada de Llanes llevan años reclamando mejoras en la seguridad vial ante la peligrosidad de las carreteras que atraviesan sus pueblos. Denuncian la inacción institucional y claman por medidas urgentes que pongan fin a una situación que califican de "insostenible". Localidades como Turanzas, Quintana o Bricia exigen respuestas antes de que haya que lamentar nuevas víctimas.

Uno de los puntos más críticos es la AS-115, que soporta un elevado volumen de tráfico a su paso por Posada y sus inmediaciones. Los vecinos alertan de que se ha convertido en "un peligro constante", y subrayan el aumento de atropellos y accidentes en los últimos años. El pasado mes de agosto, un ciclista fallecía atropellado en esta misma vía, un suceso que volvió a poner el foco en la falta de medidas preventivas.

Esta carretera atraviesa el núcleo urbano de Turanzas, muy cerca de las viviendas, en una zona por la que transitan a diario numerosos peatones, incluidos niños y personas mayores. Pese a la evidente peligrosidad del tramo, las actuaciones siguen sin llegar.

Desde el Ayuntamiento de Llanes se ha solicitado hasta en tres ocasiones este mismo año al Principado de Asturias la necesidad de actuar con urgencia en la zona. Entre las propuestas trasladadas destaca la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en el entorno del Centro Don Orione y la entrada a Posada, la implantación de bandas sonoras, así como la señalización vertical y horizontal adecuadas en el pavimento.

A pesar de estas peticiones reiteradas, las demandas vecinales siguen sin respuesta, generando una creciente frustración entre la comunidad vecinal.

Tramos peligrosos también en Quintana y Bricia

En Quintana, las quejas se centran en la AS-379, una recta larga y sin control de velocidad, que parte el núcleo en dos mitades. Solo existe un único paso de cebra en todo el tramo y no hay ningún sistema que obligue a los vehículos a frenar. La situación se complica en la zona de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la salida hacia Piedra, donde la escasa visibilidad convierte cada cruce en una maniobra de riesgo. Además, en las inmediaciones se encuentra una zona deportiva municipal, muy frecuentada por menores y familias que acuden a pie.

Y en Bricia la petición pasa por instalar un paso de cebra que permita a los vecinos cruzar la carretera con seguridad, una medida básica que lleva, sin embargo, años sin atenderse, como otras tantas reclamaciones de la parroquia de Posada.

Frente a esta situación, los vecinos se plantean la creación de una plataforma vecinal que unifique todas las reivindicaciones y que cuente con el apoyo de la junta de Posada y los alcaldes pedáneos de los distintos pueblos afectados con la idea de ejercer una presión organizada y constante: "Si desde el Ayuntamiento de Llanes no están promoviendo la construcción de una variante que disminuya el tráfico, si no van a dotar a Posada de presencia policial constante, al menos sí debería mejorarse mucho la seguridad vial. Y si el Principado no hace caso a las peticiones hechas desde Llanes, pues habrá que repetirlas todas las semanas", concluyen los vecinos.