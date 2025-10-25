Nuevos cortes por las obras del puente de Ribadesella

Esta semana vuelven los cortes de tráfico a causa de las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella, en la capital riosellana. El martes 28 y el jueves 30, el viaducto quedará cortado al tráfico de las nueve de la mañana a la una de la tarde, tal como confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes. El martes la suspensión del tráfico rodado se llevará a cabo para facilitar la colocación de bloques de fondeo de la barrera antiturbidez entre las pilas cuatro y siete del viaducto. El jueves está previsto realizar el hormigonado de limpieza en la pila dos, lo que obligará de nuevo al cortar el tránsito por el puente en obras. El paso peatonal sobre el trablero del puente sí estará permitido. El itinerario alternativo dispuesto durante las horas de cierre del puente se ha previsto por la autopista A-8 entre los enlaces de Llovio y Pando/Bones, entre los puntos kilométricos 319 y 326.

El resto de jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo y regulado mediante semáforos.