Nuevos cortes por las obras del puente de Ribadesella
Los trabajos en el viaducto obligarán a suspender el tráfico durante varias horas el martes y el jueves próximos
J. Quince
Esta semana vuelven los cortes de tráfico a causa de las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella, en la capital riosellana. El martes 28 y el jueves 30, el viaducto quedará cortado al tráfico de las nueve de la mañana a la una de la tarde, tal como confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes. El martes la suspensión del tráfico rodado se llevará a cabo para facilitar la colocación de bloques de fondeo de la barrera antiturbidez entre las pilas cuatro y siete del viaducto. El jueves está previsto realizar el hormigonado de limpieza en la pila dos, lo que obligará de nuevo al cortar el tránsito por el puente en obras. El paso peatonal sobre el trablero del puente sí estará permitido. El itinerario alternativo dispuesto durante las horas de cierre del puente se ha previsto por la autopista A-8 entre los enlaces de Llovio y Pando/Bones, entre los puntos kilométricos 319 y 326.
El resto de jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo y regulado mediante semáforos.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa