Reforzado el dique del puerto de Lastres con 378 bloques de hormigón

El Gobierno de Asturias ha finalizado la recarga de los bloques destinados a reforzar y proteger el dique del puerto de Lastres, en el concejo de Colunga. La actuación, cofinanciada con fondos europeos Feder, ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros.

En total, se han instalado 378 piezas de hormigón, ubicadas en los puntos previstos para garantizar la estabilidad del espigón y absorber el impacto de las olas que, con el paso del tiempo, habían deteriorado la estructura.

Los trabajos de colocación comenzaron el 12 de septiembre y concluyeron la semana pasada dentro del plazo programado. La operación se ejecutó con una grúa de gran capacidad y una pluma de 78 metros, equipada con un sistema de balizas y antenas que permitió geoposicionar cada bloque con precisión milimétrica. Posteriormente, equipos de buzos especializados comprobaron in situ la correcta ubicación de las piezas.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, visitó ayer la obra, que entra ahora en una nueva fase con la demolición y retirada de la plataforma construida para soportar la grúa. Este proceso se llevará a cabo siguiendo las prescripciones medioambientales establecidas, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la masa de agua.

Una vez completada la recarga de bloques, se procederá al acondicionamiento del pavimento en las zonas afectadas por los trabajos. Está previsto aglomeral, pintar y reparar el firme del dique y del aparcamiento donde se almacenaron los bloques antes de su instalación.

Durante la primera fase de la obra, el Principado mantuvo monitorizada la carretera AS-257 para garantizar la seguridad del tráfico y detectar posibles alteraciones provocadas por el tránsito de camiones pesados. El sistema de seguimiento, formado por 82 testigos de medición y 13 clavos de control taquimétrico, no registró incidencia alguna.

Asimismo, tanto la planificación como la ejecución de los trabajos —interrumpidos durante las semanas de mayor afluencia turística en verano— se desarrollaron de manera coordinada con el Ayuntamiento de Colunga y los colectivos locales, con el fin de minimizar el impacto en la actividad del puerto y en la vida cotidiana de la villa.