El encanto de caminar sobre la nieve bajo la luz de la luna: así es la raquetada nocturna más espectacular del mundo (y está en los Picos de Europa)
La actividad tendrá lugar el 7 de marzo del año que viene con salida de Fuente Dé
¿Te imaginas caminar sobre la nieve bajo la luz de la luna? Parece un sueño, pero Cantabria lo hace posible. Se trata de la raquetada nocturna de los Picos de Europa, una de las más bellas del mundo, que PicoXtreme organiza por séptimo año. Con salida de Fuente Dé, la actividad supone una oportunidad única de conocer el corazón del macizo central de los Picos de Europa de una forma diferente y mágica.
La marcha nocturna consiste en dar una vuelta al circuito del Campeonato del mundo de raquetas de nieve, pero de un modo más tranquilo. Son 4,5 kilómetros de recorrido con más de 200 metros de desnivel por el entorno de los Lagos de Lloroza y la Canal de San Luis.
Fechas e inscripciones
La raquetada de 2026 ya tiene fecha (será el 7 de marzo) y las inscripciones se abren este martes día 28 de octubre. El precio de la raquetada es de 50 euros e incluye: billete de ida y vuelta en el teleférico de Fuente Dé, bolsa del raquetero, seguro Rc y un regalo final. El precio de alquiler de las raquetas es de 9 euros extra. Los bastones no están incluidos.
Y para terminar, una chocolatada
La marcha comienza a las 18.45 horas y se alarga durante horas bajo la luz de la luna. Durante el recorrido, hay espectáculos de luz, que aportan otro toque mágico a la experiencia. Para terminar, la organización ofrece un agradable desayuno: una chocolatada con sobaos.
Los interesados pueden inscribirse en este enlace hasta el 1 de marzo de 2026, aunque las plazas son limitadas y vuelan. Es lo que tiene ser una experiencia única.
