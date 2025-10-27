La espectacular playa de Asturias que emociona a Carmen Lomana por su belleza: "Es el paraíso perdido al que siempre me hace feliz volver"
"Asturias, mi casa, la playa que mi vida, mi infancia y juventud"
Carmen Lomana es una enamorada de Asturias y presume del Principado siempre que puede. Cada año, la socialité no falla a su cita veraniega con Llanes.
En Celorio tiene su segunda residencia y a ella acude cada verano para recargar pilas. La empresaria y colaboradora de televisión compartía el pasado mes de septiembre en redes sociales unas fotografías junto a su casa asturiana gritando a los cuatro vientos su amor por la región. "Asturias, mi casa, la playa que mi vida, mi infancia y juventud. En Celorio (Llanes) siempre fui feliz", asegura, en una publicación que ha colgado en su perfil oficial de Instagram
El año pasado llegó antes para disfrutar de las fiestas de la Virgen del Carmen de Celorio. Justamente en la región, la famosa empresaria ha tenido veranos agitados. Empezando por el final, en 2023 la colaboradora de televisión revelaba en sus redes sociales que había encontrado en Llanes una nueva ilusión. Lo hacía en ese caso en septiembre, solo unos días después de haber sido intervenida de un tumor en la carótida: "Pensé que no salía (de la operación), me rompí y me puse a llorar", declaraba.
Ya en la localidad llanisca, comentaba entonces: "Estas montañas contempladas desde la playa me dan la vida". Y compartía varias fotografías con sus seguidores en las redes sociales. "Adoro Asturias", añadía, mientras recordaba a su madre, ya fallecida, sentada en el porche de su casa, a pie de la playa de Palombina. "Es el paraíso perdido al que siempre me hace feliz volver".
"Mis recuerdos de infancia y de adolescencia están ligados a Asturias, mis primeros amores los viví en Celorio", comentaba a este periódico en 2010. "Celorio lo llevo en mi corazón", añadía. En aquellos tiempos Lomana y su familia llegaban a Celoriu por San Pedro, y las vacaciones no acababan hasta que empezaban las clases, en septiembre.
La última publicación en redes sociales de Carmen Lomana ha generado un gran número de comentarios cariñosos. "Es un lugar maravilloso. Pero que no es maravilloso en Asturias?", escribe una seguidora. "Bienvenida de nuevo a Llanes Carmen!! Disfrútalo mucho!!", comenta otra. "Llegaste para la Guía, disfruta mucho", apostilla otra en referencia a las fiestas llaniscas. "Wowwwww me encanta!!! Y te sienta de cine"; "Somos unos privilegiados viviendo en la cornisa Cantábrica . Aunque resido en Santander visito con frecuencia Asturias. Gente maravillosa , discreta y acogedora. Ya de gastronomía ni hablamos! Feliz continuación de descanso Norteño"; "El.paraiso es vitamina Carmen!! Disfruta".
