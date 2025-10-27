Fallece un hombre al caer por un desnivel con su tractor en Llanes y un trabajador resulta herido grave en Ibias al volcar el dúmper que conducía

Un hombre de 52 años perdió este lunes la vida tras salirse de la vía con el tractor que conducía y caer por un desnivel de unos cuatro metros en la carretera de Llamigu, en el concejo de Llanes.

Según informó el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor. Hasta la zona acudieron el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas, personal de Atención Primaria de Nueva de Llanes y una ambulancia de soporte vital básico.

El accidente se produjo alrededor de las 19:30 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso de que un tractor se había precipitado por un talud de más de tres metros y se desconocía si había una persona atrapada.

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Llanes, procedieron a la excarcelación del cuerpo una vez recibida la autorización judicial. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Accidente laboral en una mina de Tormaleo

Por otra parte, un joven de 20 años resultó herido de gravedad tras volcar el dúmper con el que trabajaba en tareas de restauración en una mina de Tormaleo, en el concejo de Ibias.

El trabajador fue atendido en el lugar por la médica del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA y evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con pronóstico grave, a la espera de nuevas pruebas y valoración médica.

El 112 Asturias activó al grupo de rescate, comunicó lo ocurrido al SAMU, a la Guardia Civil y a la autoridad laboral competente, y movilizó además a una dotación de bomberos del parque de Ibias.