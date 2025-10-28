Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 77.800 euros para proyectos de mejora de infraestructuras en Onís

Las actuaciones incluyen la corrección de deslizamientos y refuerzo de instalaciones deportivas en el concejo

Por la izquierda, David Villar y José Manuel Abeledo

Por la izquierda, David Villar y José Manuel Abeledo / R. J. Q.

J. Quince

Onís

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, junto al alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, visitó este martes varios proyectos ejecutados en el Parque Nacional de los Picos de Europa, financiados a través de la convocatoria de ayudas al área de influencia socioeconómica del parque, dotada con 248.000 euros.

Las actuaciones, promovidas por el Ayuntamiento de Onís, han supuesto una inversión de más de 77.800 euros y se han centrado en mejorar la seguridad y las infraestructuras del concejo. Entre los trabajos destacan la corrección de un deslizamiento en las zonas de Alto Carandón, Remis y El Jogu, así como la colocación de un cierre lateral en la pista deportiva de Benia.

Estas intervenciones buscan reforzar la integración entre el espacio protegido y su entorno rural, garantizando la conservación del Parque Nacional al tiempo que se promueve el desarrollo socioeconómico local. Según Villar, la línea de ayudas del Principado está diseñada para impulsar proyectos que permitan compatibilizar la preservación ambiental con la calidad de vida de la población y la actividad turística del territorio.

