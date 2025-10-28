Llanes concluye la pavimentación del camino de La Roxa, en La Pereda

El Ayuntamiento de Llanes ha completado los trabajos de pavimentación de caminos en la localidad de La Pereda, una actuación que forma parte del plan municipal de mejora de caminos rurales y que fue adjudicada por 28.978 euros.

Las obras se centraron en el camino de La Roxa, que presentaba un firme muy deteriorado, con numerosos baches y zonas afectadas por la escorrentía del agua. En el inicio del vial, donde concluyen otros tres caminos, el pavimento estaba completamente dañado y existían tramos de terreno natural con acumulación de barro.

Para solventar estor problemas, se procedió a retirar el pavimento en mal estado y sanear la base del camino, reforzándola con materiales compactados para garantizar su durabilidad. A continuación, se aplicó una nueva capa de aglomerado asfáltico que mejora la seguridad y el tránsito por la zona.

En la parte inicial del camino se construyó una losa de hormigón armado con bordes ornamentales de adoquines, además de instalar un bordillo de drenaje para encauzar las aguas de lluvia y evitar futuros daños en el pavimento.

Los trabajos en La Pereda forman parte de un contrato más amplio que incluye también obras de pavimentación en Lledías, Bricia y en el camino que une Turanzas con Posada la Vieja, con un presupuesto conjunto de 158.164 euros.