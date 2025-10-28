El PSOE desvela el nuevo revés judicial para el alcalde de Ribadedeva
Denuncian que el Ayuntamiento deberá pagar cerca de 6.000 euros en costas por un proceso judicial relacionado con el regidor, Jorge Martínez
J. Quince
El PSOE de Ribadedeva ha denunciado que el Ayuntamiento deberá asumir un nuevo pago de casi 6.000 euros por un proceso judicial relacionado con el actual alcalde, Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva. El partido asegura que esta cantidad se suma a los más de 8.000 euros abonados anteriormente por otro litigio de carácter laboral.
Según los socialistas, "todo empezó en 2019, cuando una denuncia infundada de carácter laboral interpuesta por el regidor, entonces auxiliar administrativo del Ayuntamiento, le costó a los vecinos más de 8.000 euros". Aquella denuncia, explican, fue "desestimada", pero "los honorarios de los abogados tuvieron que pagarse con cargo al presupuesto municipal".
El nuevo desembolso, indican, deriva de las "consecuencias de la persecución y el hostigamiento personal al que se vieron sometidos los alcaldes socialistas Alex Reimóndez y Jesús Bordás". El PSOE afirma que serán los vecinos quienes paguen ahora las costas reclamadas por Reimóndez "que él previamente pagó de su bolsillo".
"Ha tenido que ser el juzgado el que obligue a Jorge Martínez a pagar, al negarse a hacer el sencillo procedimiento", apuntan los socialistas, que añaden que "a los casi 6.000 euros se les sumarán los intereses por la demora que el propio alcalde ha provocado".
El partido también ha anunciado que el exalcalde Álex Reimóndez donará a Cáritas Ribadedeva la cantidad que será reintegrada por el Consistorio y concluyen: "El alcalde dispone y Ribadedeva paga con intereses añadidos, así se hace política en el gobierno actual".
