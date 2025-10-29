El Ayuntamiento de Llanes concluye la pavimentación del camino entre Turanzas y Posada la Vieja

Continúan los trabajos de pavimentación de caminos rurales en Llanes con la última actuación desarrollada en el vial que une las localidades de Turanzas y Posada la Vieja. Las obras, abordadas a solicitud de la Junta Vecinal, han supuesto una inversión de 59.837 euros.

El camino en cuestión se encontraba hasta ahora en su mayor parte pavimentado con una losa de hormigón en mal estado, a excepción de los últimos metros más cercanos a Turanzas que se encontraban con firme de zahorra. Tanto el inicio como el final del mismo mantenían condiciones deficitarias, además de baches y blandones en el resto. El camino en su inicio por Posada la Vieja presentaba dos ramales de acceso con una zona de terreno natural entre ellos.

Para solventarlo, se llevó a cabo el fresado de la losa de hormigón en la totalidad del camino y se excavó una zanja de 350 metros para la colocación de una tubería de abastecimiento de 100 milímetros de diámetro. Después de sanear la zona y rellenar la franja se extendió una capa de zahorra y otra de rodadura de mezcla bituminosa en caliente por encima. Finalmente, en la zona de acceso al camino desde Posada la Vieja se construyó una pequeña zona de estancia con losa de hormigón armada de 15 cm de espesor y cenefas de adoquín ornamental.

Esta actuación formaba un lote dentro de un contrato que también ha ejecutado trabajos de pavimentación en las localidades de Lledías, La Pereda y Bricia, adjudicados por un importe conjunto de 158.164 euros.